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01.09.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 18 368 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 18 368 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. За все время в РФ зарегистрировали 6 937 333 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Санкт-Петербург 1312
  • 2 Москва 1229
  • 3 Московская область 543
  • 4 Свердловская область 518
  • 5 Ростовская область 479
  • 6 Пермский край 472
  • 7 Воронежская область 465
  • 8 Самарская область 443
  • 9 Красноярский край 426
  • 10 Нижегородская область 402
  • 11 Иркутская область 393
  • 12 Омская область 387
  • 13 Челябинская область 375
  • 14 Ставропольский край 358
  • 15 Волгоградская область 348
  • 16 Оренбургская область 341
  • 17 Хабаровский край 308
  • 18 Республика Башкортостан 303
  • 19 Астраханская область 289
  • 20 Ульяновская область 278
  • 21 Республика Крым 270
  • 22 Архангельская область 259
  • 23 Краснодарский край 248
  • 24 Алтайский край 246
  • 25 Тюменская область 243
  • 26 Саратовская область 241
  • 27 Пензенская область 234
  • 28 Республика Коми 232
  • 29 Приморский край 230
  • 30 Вологодская область 227
  • 31 Удмуртская Республика 226
  • 32 Липецкая область 208
  • 33 Ленинградская область 201
  • 34 Ярославская область 190
  • 35 Тверская область 187
  • 36 Калининградская область 184
  • 37 Забайкальский край 179
  • 38 Владимирская область 178
  • 39 Курская область 177
  • 40 Республика Дагестан 176
  • 41 Кемеровская область 175
  • 42 Новосибирская область 171
  • 43 Брянская область 167
  • 44 Республика Карелия 157
  • 45 Мурманская область 153
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 150
  • 47 Республика Саха (Якутия) 144
  • 48 Севастополь 143
  • 49 Белгородская область 143
  • 50 Смоленская область 135
  • 51 Республика Хакасия 126
  • 52 Амурская область 126
  • 53 Курганская область 125
  • 54 Новгородская область 124
  • 55 Ивановская область 119
  • 56 Томская область 115
  • 57 Чеченская Республика 115
  • 58 Рязанская область 113
  • 59 Кировская область 110
  • 60 Тульская область 108
  • 61 Калужская область 107
  • 62 Ямало-Ненецкий автономный округ 104
  • 63 Республика Калмыкия 94
  • 64 Сахалинская область 94
  • 65 Республика Бурятия 92
  • 66 Тамбовская область 91
  • 67 Псковская область 89
  • 68 Орловская область 89
  • 69 Костромская область 86
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 81
  • 71 Республика Чувашия 75
  • 72 Республика Мордовия 69
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 68
  • 74 Республика Тыва 67
  • 75 Республика Ингушетия 66
  • 76 Республика Марий Эл 59
  • 77 Республика Адыгея 57
  • 78 Камчатский край 48
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 47
  • 80 Республика Татарстан 46
  • 81 Еврейская автономная область 37
  • 82 Республика Алтай 28
  • 83 Магаданская область 27
  • 84 Ненецкий автономный округ 14
  • 85 Чукотский автономный округ 9

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 937 333 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,08%
  • 2. Московская область 0,13%
  • 3. Республика Алтай 0,14%
За последние сутки подтверждено 790 смертей
  • Москва 47
  • Санкт-Петербург 34
  • Свердловская область 33
  • Краснодарский край 32
  • Нижегородская область 29
  • Ростовская область 28
  • Воронежская область 26
  • Самарская область 25
  • Челябинская область 22
  • Ставропольский край 21
  • Красноярский край 20
  • Пензенская область 19
  • Саратовская область 19
  • Алтайский край 19
  • Тюменская область 17
  • Республика Крым 15
  • Волгоградская область 15
  • Московская область 14
  • Республика Башкортостан 14
  • Удмуртская Республика 14
  • Оренбургская область 13
  • Тульская область 12
  • Астраханская область 11
  • Ульяновская область 11
  • Республика Хакасия 11
  • Иркутская область 11
  • Омская область 11
  • Брянская область 10
  • Владимирская область 10
  • Липецкая область 10
  • Республика Коми 10
  • Республика Дагестан 10
  • Республика Чувашия 10
  • Новосибирская область 10
  • Мурманская область 9
  • Смоленская область 8
  • Вологодская область 8
  • Новгородская область 7
  • Кабардино-Балкарская Республика 7
  • Ярославская область 6
  • Республика Северная Осетия - Алания 6
  • Республика Татарстан 6
  • Белгородская область 5
  • Курская область 5
  • Республика Марий Эл 5
  • Курганская область 5
  • Кемеровская область 5
  • Ивановская область 4
  • Рязанская область 4
  • Тверская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Псковская область 4
  • Республика Калмыкия 4
  • Чеченская Республика 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Забайкальский край 4
  • Сахалинская область 4
  • Калужская область 3
  • Орловская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Севастополь 3
  • Томская область 3
  • Камчатский край 3
  • Хабаровский край 3
  • Еврейская автономная область 3
  • Архангельская область 2
  • Ленинградская область 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Мордовия 2
  • Пермский край 2
  • Республика Алтай 2
  • Приморский край 2
  • Амурская область 2
  • Костромская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кировская область 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 184 014 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 325 человек
  • Москва 1936
  • Московская область 1281
  • Санкт-Петербург 1039
  • Республика Коми 690
  • Иркутская область 614
  • Нижегородская область 494
  • Свердловская область 469
  • Пермский край 451
  • Красноярский край 438
  • Ростовская область 380
  • Пензенская область 372
  • Республика Крым 350
  • Хабаровский край 317
  • Самарская область 316
  • Оренбургская область 311
  • Волгоградская область 308
  • Липецкая область 280
  • Челябинская область 280
  • Удмуртская Республика 262
  • Ставропольский край 257
  • Саратовская область 256
  • Севастополь 255
  • Брянская область 240
  • Вологодская область 224
  • Приморский край 222
  • Забайкальский край 208
  • Алтайский край 204
  • Ярославская область 203
  • Республика Дагестан 196
  • Кемеровская область 185
  • Белгородская область 176
  • Воронежская область 176
  • Астраханская область 175
  • Ульяновская область 174
  • Омская область 174
  • Республика Карелия 165
  • Ханты-Мансийский автономный округ 160
  • Тверская область 158
  • Калининградская область 156
  • Сахалинская область 152
  • Тюменская область 149
  • Костромская область 146
  • Курская область 144
  • Калужская область 143
  • Архангельская область 143
  • Владимирская область 142
  • Ивановская область 142
  • Кабардино-Балкарская Республика 139
  • Республика Саха (Якутия) 136
  • Республика Башкортостан 134
  • Смоленская область 127
  • Тамбовская область 126
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 119
  • Республика Калмыкия 116
  • Тульская область 103
  • Чеченская Республика 102
  • Новосибирская область 96
  • Новгородская область 91
  • Рязанская область 89
  • Мурманская область 87
  • Кировская область 86
  • Ленинградская область 84
  • Курганская область 84
  • Республика Хакасия 74
  • Республика Мордовия 72
  • Краснодарский край 69
  • Республика Чувашия 64
  • Республика Алтай 64
  • Орловская область 62
  • Томская область 49
  • Республика Татарстан 46
  • Республика Тыва 39
  • Карачаево-Черкесская Республика 38
  • Республика Адыгея 37
  • Псковская область 35
  • Республика Марий Эл 35
  • Республика Ингушетия 32
  • Еврейская автономная область 32
  • Амурская область 31
  • Ненецкий автономный округ 25
  • Магаданская область 25
  • Республика Бурятия 20
  • Камчатский край 19
  • Республика Северная Осетия - Алания 15
  • Чукотский автономный округ 10

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 199 379 человек.

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