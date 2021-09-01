За сутки в России подтверждено 18 368 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 18 368 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. За все время в РФ зарегистрировали 6 937 333 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Распределение по субъектам такое 1 Санкт-Петербург 1312

2 Москва 1229

3 Московская область 543

4 Свердловская область 518

5 Ростовская область 479

6 Пермский край 472

7 Воронежская область 465

8 Самарская область 443

9 Красноярский край 426

10 Нижегородская область 402

11 Иркутская область 393

12 Омская область 387

13 Челябинская область 375

14 Ставропольский край 358

15 Волгоградская область 348

16 Оренбургская область 341

17 Хабаровский край 308

18 Республика Башкортостан 303

19 Астраханская область 289

20 Ульяновская область 278

21 Республика Крым 270

22 Архангельская область 259

23 Краснодарский край 248

24 Алтайский край 246

25 Тюменская область 243

26 Саратовская область 241

27 Пензенская область 234

28 Республика Коми 232

29 Приморский край 230

30 Вологодская область 227

31 Удмуртская Республика 226

32 Липецкая область 208

33 Ленинградская область 201

34 Ярославская область 190

35 Тверская область 187

36 Калининградская область 184

37 Забайкальский край 179

38 Владимирская область 178

39 Курская область 177

40 Республика Дагестан 176

41 Кемеровская область 175

42 Новосибирская область 171

43 Брянская область 167

44 Республика Карелия 157

45 Мурманская область 153

46 Ханты-Мансийский автономный округ 150

47 Республика Саха (Якутия) 144

48 Севастополь 143

49 Белгородская область 143

50 Смоленская область 135

51 Республика Хакасия 126

52 Амурская область 126

53 Курганская область 125

54 Новгородская область 124

55 Ивановская область 119

56 Томская область 115

57 Чеченская Республика 115

58 Рязанская область 113

59 Кировская область 110

60 Тульская область 108

61 Калужская область 107

62 Ямало-Ненецкий автономный округ 104

63 Республика Калмыкия 94

64 Сахалинская область 94

65 Республика Бурятия 92

66 Тамбовская область 91

67 Псковская область 89

68 Орловская область 89

69 Костромская область 86

70 Кабардино-Балкарская Республика 81

71 Республика Чувашия 75

72 Республика Мордовия 69

73 Республика Северная Осетия-Алания 68

74 Республика Тыва 67

75 Республика Ингушетия 66

76 Республика Марий Эл 59

77 Республика Адыгея 57

78 Камчатский край 48

79 Карачаево-Черкесская Республика 47

80 Республика Татарстан 46

81 Еврейская автономная область 37

82 Республика Алтай 28

83 Магаданская область 27

84 Ненецкий автономный округ 14

85 Чукотский автономный округ 9 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 937 333 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,08%

2. Московская область 0,13%

3. Республика Алтай 0,14% За последние сутки подтверждено 790 смертей Москва 47

Санкт-Петербург 34

Свердловская область 33

Краснодарский край 32

Нижегородская область 29

Ростовская область 28

Воронежская область 26

Самарская область 25

Челябинская область 22

Ставропольский край 21

Красноярский край 20

Пензенская область 19

Саратовская область 19

Алтайский край 19

Тюменская область 17

Республика Крым 15

Волгоградская область 15

Московская область 14

Республика Башкортостан 14

Удмуртская Республика 14

Оренбургская область 13

Тульская область 12

Астраханская область 11

Ульяновская область 11

Республика Хакасия 11

Иркутская область 11

Омская область 11

Брянская область 10

Владимирская область 10

Липецкая область 10

Республика Коми 10

Республика Дагестан 10

Республика Чувашия 10

Новосибирская область 10

Мурманская область 9

Смоленская область 8

Вологодская область 8

Новгородская область 7

Кабардино-Балкарская Республика 7

Ярославская область 6

Республика Северная Осетия - Алания 6

Республика Татарстан 6

Белгородская область 5

Курская область 5

Республика Марий Эл 5

Курганская область 5

Кемеровская область 5

Ивановская область 4

Рязанская область 4

Тверская область 4

Республика Карелия 4

Псковская область 4

Республика Калмыкия 4

Чеченская Республика 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Республика Саха (Якутия) 4

Забайкальский край 4

Сахалинская область 4

Калужская область 3

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Республика Адыгея 3

Севастополь 3

Томская область 3

Камчатский край 3

Хабаровский край 3

Еврейская автономная область 3

Архангельская область 2

Ленинградская область 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Мордовия 2

Пермский край 2

Республика Алтай 2

Приморский край 2

Амурская область 2

Костромская область 1

Республика Ингушетия 1

Кировская область 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 184 014 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 325 человек Москва 1936

Московская область 1281

Санкт-Петербург 1039

Республика Коми 690

Иркутская область 614

Нижегородская область 494

Свердловская область 469

Пермский край 451

Красноярский край 438

Ростовская область 380

Пензенская область 372

Республика Крым 350

Хабаровский край 317

Самарская область 316

Оренбургская область 311

Волгоградская область 308

Липецкая область 280

Челябинская область 280

Удмуртская Республика 262

Ставропольский край 257

Саратовская область 256

Севастополь 255

Брянская область 240

Вологодская область 224

Приморский край 222

Забайкальский край 208

Алтайский край 204

Ярославская область 203

Республика Дагестан 196

Кемеровская область 185

Белгородская область 176

Воронежская область 176

Астраханская область 175

Ульяновская область 174

Омская область 174

Республика Карелия 165

Ханты-Мансийский автономный округ 160

Тверская область 158

Калининградская область 156

Сахалинская область 152

Тюменская область 149

Костромская область 146

Курская область 144

Калужская область 143

Архангельская область 143

Владимирская область 142

Ивановская область 142

Кабардино-Балкарская Республика 139

Республика Саха (Якутия) 136

Республика Башкортостан 134

Смоленская область 127

Тамбовская область 126

Ямало-Ненецкий автономный округ 119

Республика Калмыкия 116

Тульская область 103

Чеченская Республика 102

Новосибирская область 96

Новгородская область 91

Рязанская область 89

Мурманская область 87

Кировская область 86

Ленинградская область 84

Курганская область 84

Республика Хакасия 74

Республика Мордовия 72

Краснодарский край 69

Республика Чувашия 64

Республика Алтай 64

Орловская область 62

Томская область 49

Республика Татарстан 46

Республика Тыва 39

Карачаево-Черкесская Республика 38

Республика Адыгея 37

Псковская область 35

Республика Марий Эл 35

Республика Ингушетия 32

Еврейская автономная область 32

Амурская область 31

Ненецкий автономный округ 25

Магаданская область 25

Республика Бурятия 20

Камчатский край 19

Республика Северная Осетия - Алания 15

Чукотский автономный округ 10 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 199 379 человек. В России от коронавируса привита почти половина сотрудников вузов