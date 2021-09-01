За сутки в России подтверждено 18 368 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 18 368 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. За все время в РФ зарегистрировали 6 937 333 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Распределение по субъектам такое
- 1 Санкт-Петербург 1312
- 2 Москва 1229
- 3 Московская область 543
- 4 Свердловская область 518
- 5 Ростовская область 479
- 6 Пермский край 472
- 7 Воронежская область 465
- 8 Самарская область 443
- 9 Красноярский край 426
- 10 Нижегородская область 402
- 11 Иркутская область 393
- 12 Омская область 387
- 13 Челябинская область 375
- 14 Ставропольский край 358
- 15 Волгоградская область 348
- 16 Оренбургская область 341
- 17 Хабаровский край 308
- 18 Республика Башкортостан 303
- 19 Астраханская область 289
- 20 Ульяновская область 278
- 21 Республика Крым 270
- 22 Архангельская область 259
- 23 Краснодарский край 248
- 24 Алтайский край 246
- 25 Тюменская область 243
- 26 Саратовская область 241
- 27 Пензенская область 234
- 28 Республика Коми 232
- 29 Приморский край 230
- 30 Вологодская область 227
- 31 Удмуртская Республика 226
- 32 Липецкая область 208
- 33 Ленинградская область 201
- 34 Ярославская область 190
- 35 Тверская область 187
- 36 Калининградская область 184
- 37 Забайкальский край 179
- 38 Владимирская область 178
- 39 Курская область 177
- 40 Республика Дагестан 176
- 41 Кемеровская область 175
- 42 Новосибирская область 171
- 43 Брянская область 167
- 44 Республика Карелия 157
- 45 Мурманская область 153
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 150
- 47 Республика Саха (Якутия) 144
- 48 Севастополь 143
- 49 Белгородская область 143
- 50 Смоленская область 135
- 51 Республика Хакасия 126
- 52 Амурская область 126
- 53 Курганская область 125
- 54 Новгородская область 124
- 55 Ивановская область 119
- 56 Томская область 115
- 57 Чеченская Республика 115
- 58 Рязанская область 113
- 59 Кировская область 110
- 60 Тульская область 108
- 61 Калужская область 107
- 62 Ямало-Ненецкий автономный округ 104
- 63 Республика Калмыкия 94
- 64 Сахалинская область 94
- 65 Республика Бурятия 92
- 66 Тамбовская область 91
- 67 Псковская область 89
- 68 Орловская область 89
- 69 Костромская область 86
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 81
- 71 Республика Чувашия 75
- 72 Республика Мордовия 69
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 68
- 74 Республика Тыва 67
- 75 Республика Ингушетия 66
- 76 Республика Марий Эл 59
- 77 Республика Адыгея 57
- 78 Камчатский край 48
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 47
- 80 Республика Татарстан 46
- 81 Еврейская автономная область 37
- 82 Республика Алтай 28
- 83 Магаданская область 27
- 84 Ненецкий автономный округ 14
- 85 Чукотский автономный округ 9
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 937 333 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,08%
- 2. Московская область 0,13%
- 3. Республика Алтай 0,14%
За последние сутки подтверждено 790 смертей
- Москва 47
- Санкт-Петербург 34
- Свердловская область 33
- Краснодарский край 32
- Нижегородская область 29
- Ростовская область 28
- Воронежская область 26
- Самарская область 25
- Челябинская область 22
- Ставропольский край 21
- Красноярский край 20
- Пензенская область 19
- Саратовская область 19
- Алтайский край 19
- Тюменская область 17
- Республика Крым 15
- Волгоградская область 15
- Московская область 14
- Республика Башкортостан 14
- Удмуртская Республика 14
- Оренбургская область 13
- Тульская область 12
- Астраханская область 11
- Ульяновская область 11
- Республика Хакасия 11
- Иркутская область 11
- Омская область 11
- Брянская область 10
- Владимирская область 10
- Липецкая область 10
- Республика Коми 10
- Республика Дагестан 10
- Республика Чувашия 10
- Новосибирская область 10
- Мурманская область 9
- Смоленская область 8
- Вологодская область 8
- Новгородская область 7
- Кабардино-Балкарская Республика 7
- Ярославская область 6
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Республика Татарстан 6
- Белгородская область 5
- Курская область 5
- Республика Марий Эл 5
- Курганская область 5
- Кемеровская область 5
- Ивановская область 4
- Рязанская область 4
- Тверская область 4
- Республика Карелия 4
- Псковская область 4
- Республика Калмыкия 4
- Чеченская Республика 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Забайкальский край 4
- Сахалинская область 4
- Калужская область 3
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Адыгея 3
- Севастополь 3
- Томская область 3
- Камчатский край 3
- Хабаровский край 3
- Еврейская автономная область 3
- Архангельская область 2
- Ленинградская область 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Пермский край 2
- Республика Алтай 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Костромская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Кировская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 184 014 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 325 человек
- Москва 1936
- Московская область 1281
- Санкт-Петербург 1039
- Республика Коми 690
- Иркутская область 614
- Нижегородская область 494
- Свердловская область 469
- Пермский край 451
- Красноярский край 438
- Ростовская область 380
- Пензенская область 372
- Республика Крым 350
- Хабаровский край 317
- Самарская область 316
- Оренбургская область 311
- Волгоградская область 308
- Липецкая область 280
- Челябинская область 280
- Удмуртская Республика 262
- Ставропольский край 257
- Саратовская область 256
- Севастополь 255
- Брянская область 240
- Вологодская область 224
- Приморский край 222
- Забайкальский край 208
- Алтайский край 204
- Ярославская область 203
- Республика Дагестан 196
- Кемеровская область 185
- Белгородская область 176
- Воронежская область 176
- Астраханская область 175
- Ульяновская область 174
- Омская область 174
- Республика Карелия 165
- Ханты-Мансийский автономный округ 160
- Тверская область 158
- Калининградская область 156
- Сахалинская область 152
- Тюменская область 149
- Костромская область 146
- Курская область 144
- Калужская область 143
- Архангельская область 143
- Владимирская область 142
- Ивановская область 142
- Кабардино-Балкарская Республика 139
- Республика Саха (Якутия) 136
- Республика Башкортостан 134
- Смоленская область 127
- Тамбовская область 126
- Ямало-Ненецкий автономный округ 119
- Республика Калмыкия 116
- Тульская область 103
- Чеченская Республика 102
- Новосибирская область 96
- Новгородская область 91
- Рязанская область 89
- Мурманская область 87
- Кировская область 86
- Ленинградская область 84
- Курганская область 84
- Республика Хакасия 74
- Республика Мордовия 72
- Краснодарский край 69
- Республика Чувашия 64
- Республика Алтай 64
- Орловская область 62
- Томская область 49
- Республика Татарстан 46
- Республика Тыва 39
- Карачаево-Черкесская Республика 38
- Республика Адыгея 37
- Псковская область 35
- Республика Марий Эл 35
- Республика Ингушетия 32
- Еврейская автономная область 32
- Амурская область 31
- Ненецкий автономный округ 25
- Магаданская область 25
- Республика Бурятия 20
- Камчатский край 19
- Республика Северная Осетия - Алания 15
- Чукотский автономный округ 10
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 199 379 человек.