Замглавы Минцифры напомнил о новом порядке аккредитации IT-компаний

Процедура аккредитации IT-компаний, которые могут рассчитывать на налоговые льготы, с 1 августа изменилась - от подачи бумажной заявки до цифрового сервиса на портале госуслуг. Об этом рассказал в интервью CNews замглавы Минцифры Максим Паршин.

"Раньше надо было подать заявку в бумажном виде, приложив копию устава, доверенность, документ, подтверждающий, что осуществляется именно ИТ-деятельность, а далее - в соответствии с законодательством ждать ответа 30 дней. Процесс был трудоемким как для заявителя (пакет документов мог содержать порядка 100 страниц), так и для сотрудников Минцифры: заявки вручную обрабатывали три наших специалиста, занимаясь по сути непродуктивной, сугубо технической работой. К счастью, мы избавились от этого рудимента. С 1 августа этого года процедура изменилась коренным образом. Теперь это полностью цифровой сервис на портале госуслуг. Не будет преувеличением, если я скажу, что заявление оформляется в один клик", - пояснил чиновник.

По его словам, сейчас решение выносится автоматически, а не должностным лицом.

"Да, у нас есть специалисты, отвечающие за предоставление услуги по аккредитации ИТ-компаний, потому что законодательство нам пока не позволяет предоставлять услуги полностью автоматически, должно быть ответственное лицо. Но все происходит безальтернативно. Система не позволит отказать во включении в реестр, если такое право есть, или, наоборот, включить в реестр, если права нет. То есть, услуга оказывается в режиме, близком к безлюдному, автоматическому. Без возможности вольного или невольного вмешательства со стороны". - добавил Паршин.

Замглавы ведомства отметил, что Минцифры уже фиксирует рост спроса на услугу. "Я вижу на то две причины. Первая - аккредитация нужна для получения весомых налоговых льгот, вступивших в силу с начала этого года. Раньше аккредитация требовалась, чтобы получать льготы только по соцвзносам: вместо 30% было 14%. С начала года ставка по соцвзносам для аккредитованных ИТ-компаний сократилась до 7,6%, плюс снизился налог на прибыль до 3%. Раньше таких ставок нигде не было, сейчас есть в ИТ. Вторая причина роста - подать заявку на аккредитацию стало гораздо удобнее", - считает Паршин.

С момента размещения услуги на портале поступило 528 заявок, их число выросло в среднем вдвое (если сравнивать с аналогичным числом дней до перевода в электронный вид). Увеличилось и количество отказов (105 отказов из 528 заявок), потому что стало намного проще подать заявку, и некоторые компании стали делать это, особо не разбираясь.

"А двадцати компаниям отказали по причине того, что организация уже аккредитована. То есть, те, кто подавал, не обратил внимание, что они уже содержатся в реестре", - подчеркнул чиновник.