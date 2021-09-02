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02.09.2021 20:45
Рубрика: Власть

Адвокаты смогут в электронном режиме общаться с судами и правоохранителями

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8552)
Правительство России приняло решение подключить адвокатуру к закрытым государственным каналам связи. Это значит, что защитники получат возможность обмениваться документами с судами и правоохранительными органами. Об этом сообщила "РГ" член Совета Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян.

"В настоящее время ведется активное внедрение Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС)", - рассказала она. Доступ в систему будет осуществляться посредством личных кабинетов адвокатов. Для удобства работы адвокатов и уполномоченных лиц в своих личных кабинетах также разработано мобильное приложение, которое будет доступно для скачивания в App Store и Google Play. Доступ также возможен с любых стационарных компьютеров, ноутбуков, планшетов. Иными словами, прямо с телефона адвокат сможет направить официальную жалобу следователю или даже подать иск в суд. В целом у системы масса возможностей.

Фото: iStock
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"В настоящее время в процессе активного подключения к Комплексной информационной системе адвокатуры России находятся уже 16 палат, - говорит Елена Авакян. - Безусловно, за столь короткий срок обеспечить стопроцентный охват невозможно, но к концу года планируем подключение почти всех адвокатских палат. И тогда ведение реестра адвокатских образований в электронном виде будет обеспечиваться за счет КИС".

По ее словам, в Московской области, которая стала пилотным проектом, пользователями системы стали около 40% адвокатов региона. С помощью системы распределяются дела по назначению, когда адвокат предоставляется человеку государством. "Правительством России уже принято решение, что адвокатура России подключится к межведомственной системе электронного документооборота. И это позволит в дальнейшем полностью перевести обмен документами с органами государственной власти и управления в электронный вид, - сообщила Елена Авакян. - С учетом разрабатываемой Министерством юстиции России системы ведения электронных реестров КИС АР будет интегрирована и с системами ведомства, правосудия и другими системами автоматизации судопроизводства, органами следствия и дознания".

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