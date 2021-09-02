Перспективы добычи и экспорта в нефтегазовой отрасли связаны с постепенным наращиванием объемов и вводом новых проектов, в частности, началом работы газопровода "Северный поток-2". Однако ключевые вызовы и угрозы для отрасли не теряют свою актуальность.

Сегодняшний анализ глобального рынка углеводородов так же сложен, как и сам рынок. Если еще десятилетие назад основными факторами его внутреннего регулирования оставались цены на сырье и объемы добычи, то сегодня воздействие новых составляющих, вплоть до пандемии COVID-19 и ее волнообразного развития, привносят свою лепту в складывающуюся мозаику интересов и ожиданий. Сценарный прогноз Минэкономразвития РФ исходит из того, что адаптация бизнеса и населения к коронавирусным ограничениям, а также набирающая обороты вакцинация позволяют рассчитывать на дальнейшее восстановление экономической активности в течение 2021 года, что повлечет рост спроса на энергоносители.

Однако такое восстановление будет носить неоднородный характер по странам: более активный рост ожидается в США и Китае, в то время как в европейских странах экономическая активность достигнет докризисных показателей не ранее 2022 года. Как констатировал вице-премьер Александр Новак: "Мы отмечаем увеличение спроса на нефть и нефтепродукты в связи с активной вакцинацией населения, проводимой во всем мире. Мы видим увеличение активности в автомобильных перевозках, в авиационном сообщении. Скорректирован прогноз по росту мировой экономики до 5,5-6 процентов в этом году".

Минувший год оказался одним из тяжелых периодов для добычи нефти за всю историю существования отрасли, и эффект от этого неизбежно будет преследовать ключевые компании сектора в течение ближайших лет. По данным ЦДУ ТЭК, в 2020 году крупнейшие российские компании сократили добычу от одного до почти 13 процентов. Прогнозы на этот год выглядят более оптимистично. По оценкам минэнерго, объем добычи нефти ожидается примерно на уровне 512 миллионов тонн, что на 6 миллионов тонн выше, чем прогнозировалось ранее в связи с ускоренным возвратом нефтедобычи.

Цены на сырьевые товары в 2021 году продолжили расти под влиянием как финансовых (вследствие восстановления склонности к риску глобальных инвесторов), так и фундаментальных факторов из-за увеличения потребления продукции ТЭК в связи с постепенным снятием ограничительных мер. Положительная динамика на рынке нефти наблюдается в условиях продолжающегося восстановления спроса и ограниченного предложения.

По итогам 2021 года объем добычи нефти ожидается примерно на уровне 512 миллионов тонн

На предложение нефти в начале этого года негативное влияние оказал ряд разовых факторов, таких, например, как аномальные морозы в штате Техас и авария в Суэцком канале. Позитивная годовая динамика, связана с ростом цен на нефть марки Urals на 113 процентов. По состоянию на середину августа средняя цена на нефть этой марки составила 70,7 доллара за баррель.

Восстановление цен на нефть нашло свое отражение в показателях работы российских компаний. Так, согласно финансовой отчетности по МСФО за второй квартал, представленной на днях НК "Роснефть", по итогам первого полугодия чистая прибыль компании пошла вверх. "Финансовые результаты "Роснефти" в первом квартале этого года разочаровали инвесторов, особенно в сегменте переработки, сбыта и трейдинга. Однако во втором полугодии денежные потоки начали уверенно восстанавливаться. В том числе "Роснефти" помогло восстановление цен на нефть. По итогам первого полугодия чистая прибыль составила 5,1 миллиарда долларов, что на 51 процент выше, чем за тот же период прошлого года", - отмечают эксперты инвестбанка Sber CIB.

Обнадеживающие данные так же обнародовал "Газпром" по итогам первого полугодия. Так, в январе - июне "Газпром" получил чистую прибыль в размере 718,31 миллиарда рублей, следует из отчетности компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Это максимальный показатель за всю историю компании. Выручка выросла на 46 процентов, валовая прибыль - в 2,2 раза. А за аналогичный период прошлого года компания зафиксировала убыток более чем в 253 миллиарда рублей. Компания "ЛУКОЙЛ" за первые 6 месяцев года так же увеличила свою чистую прибыль на треть, до 910,36 миллиарда рублей.

Дальнейшие ожидания роста аналитики отрасли связывают с недавними договоренностями в рамках ОПЕК+ о поступательном наращивании добычи и вводом новых проектов. Так, согласно оценкам Rystad Energy, российский ТЭК находится на пути к установлению нового месячного рекорда добычи нефти и конденсата в 11,6 миллиона баррелей в сутки уже к июлю 2022 года. Затем прогнозируется пик почти в 12,2 миллиона баррелей в сутки в середине 2023 года. "Добыча в России будет расти на относительно новых месторождениях - месторождениях с ранней добычей и добывающих месторождениях с истощением от 25 до 50 процентов. Операторы не смогут увеличить добычу на зрелых месторождениях, так как будет сложно и дорого вернуть в эксплуатацию скважины, которые были закрыты в соответствии с сокращениями добычи ОПЕК+", - отмечает старший аналитик Rystad Energy Дарья Мельник.

Рост добычи в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет обеспечиваться благодаря новым проектам "Роснефти" и "Газпром нефти". Одна только "Роснефть", которая продолжает реализацию своих планов разработки новых месторождений и реализует ключевые нефтяные проекты, предоставит более половины резервных мощностей России. Новые проекты компании вырастут примерно на 250 000 баррелей в сутки к 2022 году и примерно на 380 000 баррелей в сутки к 2025-му.

Главная характеристика мирового рынка углеводородов - высокая степень волатильности

Вторым по величине источником роста добычи жидких углеводородов в России в 2022 году станет "Газпром нефть". Проекты компании, реализуемые с нуля, будут движущей силой ее развития, поскольку к 2025 году около 40 процентов добычи компании будет приходиться на месторождения ранней стадии разработки. "Другие российские операторы, включая "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз" и более мелкие игроки, такие как "Башнефть" и "РуссНефть", имеют менее диверсифицированный портфель, чем "Роснефть" и "Газпром нефть", с низкой долей новых проектов. Поэтому не ожидается, что они внесут большой вклад в рост производства жидких углеводородов в масштабах страны", - прогнозируют в Rystad Energy.

Ожидания наращивания экспортного потенциала в газовой сфере связаны с вводом "Северного потока-2". Как сообщили в компании "Газпром", уже в этом году по "СП-2" запланирована поставка 5,6 миллиарда кубов газа. Проект состоит из двух ниток протяженностью более 1,2 тысячи километров каждая, общая мощность - 55 миллиардов кубов ежегодно. "Газпром" всегда подходил к "Северному потоку-2" как к экономическому проекту. Его цель - обеспечить надежность, стабильность и диверсификацию поставок газа на рынок ЕС. А также снижение стоимости газа для конечных потребителей за счет более короткого маршрута", - заявил ранее глава компании Алексей Миллер.

И все же ряд рисков продолжают оказывать влияние на долгосрочную стратегию работы компаний ТЭК. В среднесрочной перспективе пандемия и обусловленный ею экономический спад окажут длительное негативное воздействие на экономическую активность в мире, считают аналитики минэкономразвития. С высокой вероятностью она усугубит замедление темпов роста мировой экономики, которое прогнозировалось на это десятилетие еще до пандемии. В результате ожидается замедление темпов роста мировой экономики до уровня около 2,5-3 процента в среднесрочной перспективе под воздействием накопленных структурных дисбалансов.

В краткосрочной перспективе дальнейшее восстановление рынка нефти могут замедлить ряд факторов и привести либо к очередному витку коррекции цен на нефть, либо к продлению сокращений добычи со стороны ОПЕК+, что эквивалентно ограничению уровню добычи нефти в РФ. Один из таких факторов заключается в том, что развивающиеся страны, не имеющие возможности оперативно вакцинировать население, продолжают ощущать последствия пандемии, увеличивая риск замедления восстановления спроса на нефть. Например, Индия, которая является третьим в мире покупателем нефти. Еще одним существенным риском является возможность восстановления добычи в Иране. С 2018 года эта страна находится под жесткими санкциями со стороны США. На этом фоне добыча нефти в Иране снизилась с 3,9 миллиона баррелей в сутки в 2017 году до 2-2,4 миллиона баррелей в 2019-2021 годах. В случае снятия ограничений с Ирана на рынок в сутки могут вернуться около 1,5 миллиона бочек иранской нефти.

Кроме того, одной только сделки ОПЕК+ недостаточно, чтобы стабилизировать рынок нефти, поскольку на его формирование все более определяющее значение оказывает "зеленая повестка" в энергетике. Так, по оценкам председателя Комитета ГД по энергетике Павла Завального, до 2040 года углеводородный характер мировой энергетики сохранится, но доля нефти в мировом энергобалансе снизится с сегодняшних 32 до 26 процентов. При этом все эксперты констатируют ускорение темпов энергоперехода, перевода мировой экономики на траекторию низкоуглеродного развития, отказа от углеводородов. Таким образом, одна из главных характеристик мирового рынка углеводородов - высокая степень волатильности и неопределенности - продолжает сохраняться и сегодня.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Фурсова