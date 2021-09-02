Анатолий Вассерман предложил Сбербанку выплатить компенсацию советским вкладчикам

По прогнозам Центрального банка РФ, российские банки могут заработать по итогам года 2 трлн руб. чистой прибыли или более. Международная отчетность банков за первые шесть месяцев текущего года показывает, что крупнейшие кредитные организации показали кратный рост чистой прибыли. К примеру, доход Сбербанка вырос в 2,2 раза - до 629,8 млрд руб.

Политический эксперт и публицист Анатолий Вассерман призвал возместить из растущего дохода кредитной организации утраченные сбережения граждан СССР.

Эксперт выступил с инициативой о принятии закона, который позволит россиянам получить компенсацию своего вклада из расчета за 1 советский рубль - 500 российских рублей, но не более 1 млн рублей.

"Эти выплаты не приведут к инфляции, а, наоборот, могут поднять экономику, а значит, и внутренний ВВП", - отметил Вассерман.

По словам политического аналитика, суммы итоговых выплат будут немаленькими, потому что, даже если самих вкладчиков нет в живых, у них есть наследники.

"ПАО "Сбербанк" как крупнейший конгломерат и универсальный банк из своей чистой прибыли точно может себе это позволить", - подчеркнул публицист.

Заместитель председателя Российского творческого союза работников культуры Юлия Гладкова отметила, что, безусловно, у банковского сектора рекордные прибыли, а значит есть и возможность поучаствовать в социальной поддержке граждан.