Apple разрешила разработчикам использовать ссылки для оплаты подписки

Apple разрешила разработчикам приложений размещать ссылки на внешние способы оплаты подписки в обход магазина App Store. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Изменения вступят в силу начиная с 2022 года и коснутся тех приложений, которые предоставляют контент по подписке - в частности, речь идет о сервисах для просмотра фильмов, стриминга музыки, а также приложениях для чтения книг. Такое решение было принято в связи с претензиями Японской комиссии по добросовестной конкуренции.

"Мы с уважением относимся к Японской комиссии по добросовестной конкуренции и ценим нашу совместную работу, которая поможет разработчикам упросить настройку своих сервисов для пользователей, одновременно защищая их конфиденциальность", - заявил руководитель App Store Фил Шиллер.