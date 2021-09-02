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Apple разрешила разработчикам использовать ссылки для оплаты подписки

Текст:   Иван Черноусов
02.09.2021,  
11:29

Apple разрешила разработчикам приложений размещать ссылки на внешние способы оплаты подписки в обход магазина App Store. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Apple покупает сервис стриминга классической музыки

Изменения вступят в силу начиная с 2022 года и коснутся тех приложений, которые предоставляют контент по подписке - в частности, речь идет о сервисах для просмотра фильмов, стриминга музыки, а также приложениях для чтения книг. Такое решение было принято в связи с претензиями Японской комиссии по добросовестной конкуренции.

"Мы с уважением относимся к Японской комиссии по добросовестной конкуренции и ценим нашу совместную работу, которая поможет разработчикам упросить настройку своих сервисов для пользователей, одновременно защищая их конфиденциальность", - заявил руководитель App Store Фил Шиллер.