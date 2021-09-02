Археологи: Технологии 3400-летней цивилизации превосходят современные

Новое исследование, представленное археологами из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, опровергло гипотезу о том, что представители первой цивилизации Северной Америки были примитивными охотниками-собирателями. Они оставили после себя сооружения, которые трудно возвести даже при помощи современных технологий.

Как сообщает Phys.org, археологические исследования были проведены в штате Луизиана в местечке под названием Поверти Пойнт. Ранее здесь были раскопаны следы цивилизации, возраст которой насчитывает не менее 3000 лет. Считается, что это была первая цивилизация в данном регионе в постледниковый период.

Найденные ранее артефакты, в том числе предметы утвари, инструменты и украшения, позволили ученым заключить, что этот неизвестный древний народ был примитивным. Считалось, что это были простые охотники-собиратели.

Однако в рамках нового исследования археологи обнаружили в пойме реки Миссисипи крайне необычные земляные сооружения, которые выглядят как шесть С-образных гребней. Анализ показал, что не только эти гребни, но и целый ряд курганов вокруг них имеют искусственное происхождение. Характеристики этих объектов, как пишут авторы работы, рисуют совершенно иную картину первой цивилизации Америки.

Полученные данные доказывают, что первые коренные жители этих мест были очень далеки от тех примитивных людей, которыми до сих пор воображало их себе научное сообщество. В их рядах были, по оценкам антропологов, высококвалифицированные инженеры, способные строить массивные земляные сооружения за несколько месяцев или, возможно, даже за несколько недель. Но самое поразительное - эти сооружения успешно выдержали испытание временем.

"Мы, как исследовательское сообщество, недооценили местных жителей, их способность выполнять эту сложную работу и делать ее так быстро, как они делали, - говорится в совместном заявлении ведущего автора работы Тристрама Р. Киддера и Теди Масиаса, профессора антропологии. - Один из самых замечательных фактов заключается в том, что эти земляные сооружения продержались более 3000 лет без разрушения или серьезной эрозии. Для сравнения, современные мосты, шоссе и плотины разрушаются с удивительной регулярностью. А строить объекты из земли гораздо сложнее, чем можно себе это представить. Эти люди действительно были невероятными инженерами, обладавшими очень сложными техническими познаниями".

Поверти Пойнт состоит из массивного земляного холма и концентрических полукруглых хребтов. Новые данные подтвердили, что эти сооружения были построены примерно 3400 лет назад, причем на строительство ушло более 1,8 миллиона кубометров почвы. Скорость строительства и объемы перемещенной почвы указывают на то, что огромное количество местных жителей приезжали сюда и работали сообща. Это само по себе примечательно, поскольку охотники-собиратели, как считает наука, были попросту неспособны проделать такую работу.

Удивительно и то, что сооружения были возведены вручную, без помощи животных и повозок, так как в то время в Америке не было лошадей и одомашненного крупного рогатого скота, а местные народы не знали колеса. Не было у них и сложных инструментов. Как именно они возводили гигантские объекты, ученым еще предстоит узнать.

"Подобно римскому бетону или плотно утрамбованной земле в Китае, коренные американцы открыли сложные способы смешивания различных типов материалов, что делало их практически неразрушимыми, хотя они даже не были уплотнены, - говорит Киддер. - В этом есть некоторая магия, которую современные инженеры еще не сумели разгадать".

Кстати, тайной пока остается и предназначение этих массивных сооружений. По словам Киддера, это место могло быть важным религиозным центром, куда стекались паломники из разных уголков Северной Америки. Но оно было внезапно заброшено примерно 2000-2200 лет назад. По одной из версий, это могло произойти из-за мощных наводнений в долине Миссисипи, следы которых были задокументированы в рамках других исследований.