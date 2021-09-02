Банк России представил три альтернативных сценария развития экономики

Банк России представил три сценария развития экономики страны, которые являются альтернативой базовому сценарию. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ РФ до 2024 года.

Напомним, что в основном сценарии регулятор ожидает поступательный рост мировой и российской экономики, а также улучшение эпидемической ситуации.

Но первый альтернативный сценарий разворачивается на фоне усиления пандемии. В нем темпы прироста ВВП России в 2022 году будут близки к нулевым, в 2023 году - ускорятся до 3,5-4,5 процента, а к 2024 году вернутся к показателям потенциального роста.

Во втором сценарии под названием "глобальная инфляция" ожидается активизация роста экономики. "Повышенный уровень мировой инфляции и глобальных процентных ставок потребует от Банка России проведения более жесткой ДКП, чем в базовом сценарии, для возвращения инфляции к цели во второй половине прогнозного периода", - отмечается в сообщении.

В третьем сценарии ожидается финансовый кризис. Из-за пандемии появятся риски значительного увеличения долговой нагрузки в мировой экономике. Это ухудшит ее состояние, что повлечет за собой и падение ВВП России в 2023 году. Но в 2024 году ситуация начнет улучшаться.