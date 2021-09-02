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02.09.2021 12:07
Рубрика: В мире

Болгария ужесточает антикоронавирусные ограничения

Текст: Александр Гацак (София)

Минздрав Болгарии объявил об ужесточении противоэпидемиологических мер. Ограничения вступят в силу 7 сентября - в преддверии предполагаемого разгара четвертой волны коронавируса в балканской республике.

Фото: iStock
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"Ситуация серьезна, но не вышла из-под нашего контроля, - заявил на брифинге министр здравоохранения Стойчо Кацаров. - Низкий процент вакцинированных в нашей стране вынуждает нас ввести эти меры, чтобы минимизировать последствия для всего населения".

Ограничения затронут кинозалы, театры, концертные площадки, детские кружки, образовательные центры, стадионы, фитнес клубы. Перечисленные общественные места смогут допускать лишь определенный процент от общего возможного числа посетителей. Запрещены будут занятия командными видами спорта в закрытых помещениях.

Учебный год, по словам Кацарова, начнется в обычном режиме. При этом, уточнил он, при неблагоприятном развитии событий могут быть внесены коррективы.

"Последнее место по темпам вакцинации (в ЕС - ред.) нас привело на первое место по смертности", - резюмировал политик, подчеркнув, что в случае ухудшения ситуации будут введены дополнительные ограничения.

В мире Европа Болгария Пандемия коронавируса COVID-19

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