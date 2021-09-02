ЦБ спрогнозировал, когда ждать снижения инфляции в России

Центральный банк РФ ожидает снижение инфляции уже в четвертом квартале 2021 года. Об этом рассказал зампред регулятора Алексей Заботкин, передает ТАСС.

По данным Росстата, годовая инфляция в России к сентябрю ускорилась до 6,77 процента. Это стало максимальным показателем с лета 2016 года.

"Траектория годовой инфляции держится на плато и в IV квартале начнется постепенное ее снижение по мере выхода из базы расчетов исторически высоких цифр за IV квартал 2020 года, когда инфляция подросла", - отметил заботкин.

Для определения целевого уровня инфляции Банк России проведет обзор денежно-кредитной политики. Сделать выводы по итогу этой работы можно будет только к середине 2022 года.