ЦБ: Во втором квартале 2021 года мошенники похитили у россиян 3 млрд рублей

Методы социальной инженерии по-прежнему остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан. При этом телефонное мошенничество является одним из главных каналов таких действий. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

По данным ЦБ, по сравнению с первым кварталом 2021 года число операций без согласия клиента увеличилось на 23% до 237971 во втором квартале этого года. При этом мошенники похитили у россиян на 38% больше средств - 3,013 млрд рублей. 7,4% от этого объема были возвращены пострадавшим, что на 5,4 п.п. меньше, чем в первом квартале.

На социальную инженерию во втором квартале пришлось 47% преступлений. По сравнению с первым кварталом этот показатель снизился на 21,6 п.п.

Как следует из статистики регулятора, основным вектором атак социальных инженеров остается интернет-банк: на него пришлось 81,8% инцидентов во втором квартале 2021 года.

Банк России проводит активную работу по выявлению мошеннических телефонных номеров. Так, в II квартале 2021 года регулятор инициировал блокировку порядка 12 тыс. таких номеров, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.