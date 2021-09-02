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02.09.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем после встречи ОПЕК+

Текст: Роман Маркелов
Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Полагаем, что рубль в ближайшие недели может продолжить укрепление с целью 72 к доллару и 85 к евро.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Источник: Мониторинг ОПЕК+ посоветовал наращивать добычу нефти

Итоги прошедшей встречи стран ОПЕК+ оказались достаточно позитивными для рубля. Нефтяной альянс во главе с Россией и Саудовской Аравией подтвердил планы по ежемесячному наращиванию добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Россия имеет возможность каждый месяц увеличивать добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Это позволит повысить приток валютной выручки в страну и поддержит рубль.

Страны ОПЕК+ в очередной раз показали, что могут договариваться о квотах добычи. Альянс выполняет функцию регулятора рынка, подстраивая собственное предложение под скорость восстановления спроса после коронакризиса.

Министры ОПЕК+ будут собираться каждый месяц и оценивать ситуацию на рынке с учетом развития пандемии COVID-19, возможного возвращения на рынок иранской нефти и динамики добычи в США. В случае ухудшения ситуации со спросом альянс готов скорректировать добычу нефти и отложить запланированное смягчение ограничений.

Благодаря грамотным действиям альянса рынок нефти находится в состоянии небольшого дефицита, а котировки Brent удерживаются около $70 за баррель. Эти цены комфортны как для производителей нефти, так и для большинства потребителей. Ожидаем, что в ближайшие месяцы котировки Brent останутся в диапазоне $65-75 за баррель. Высокие цены на нефть, газ и другое сырье обеспечивают повышенный приток валюты в страну.

Позитивное влияние высокой нефти на рубль частично ограничивают покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Полагаем, что ведомство в сентябре продолжит забирать с валютного рынка около $4 млрд в месяц. Это примерно половина ожидаемого притока валюты в страну по текущему счету платежного баланса РФ.

Дополнительную поддержку рублю на следующей неделе может оказать дальнейшее ужесточение монетарной политики. Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 10 сентября повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых. При этом ЦБ, вероятно, сохранит сигнал о готовности продолжить повышение ставки на ближайших заседаниях.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В базовом сценарии ожидаем, что Банк России повысит ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов, до 7% на заседании 22 октября. Считаем, что на этом уровне завершится цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

На ожиданиях близости завершения цикла ужесточения монетарной политики и благодаря спокойному геополитическому фону мы видим возросший приток иностранного капитала в российские облигации, что также повышает спрос на рубли.

Кроме этого, доллар на мировом валютном рынке в среду продолжил слабеть после выхода не оправдавших ожидания данных о занятости в производственном секторе США от ADP за август. Если в пятницу данные по рынку труда США за август также будут хуже прогноза, то можно ожидать, что ФРС отложит на более поздний срок выход из монетарных стимулов. В этом случае американский ЦБ продолжит "печатать" по $120 млрд в месяц и направлять их на рынки, что окажет поддержку всему блоку рисковых активов, включая рубль.

В целом полагаем, что рубль в сентябре сохранит стабильность и останется в диапазоне 71,5-74,5 к доллару и 85-88 к евро.

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