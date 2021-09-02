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02.09.2021 08:15
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала о преимуществах мясной диеты

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStok Фото: iStok
Фото: iStok

Многие пожилые люди отказываются от употребления мяса. Считается, что так лучше для профилактики атеросклероза. Однако врачи не рекомендуют полностью переходить на вегетарианское меню.

Фото: iStock
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Как сообщила aif.ru диетолог Юлия Чехонина, у вегетарианства нет клинически доказанных преимуществ перед обычным рациональным питанием, а вот риски по развитию дефицитных состояний есть. Например, у вегетарианцев выше вероятность развития дефицита витаминов группы В, витамина D, кальция, железа.  Восполнить дефицит полноценного белка растительными продуктами крайне сложно.

Для людей, не имеющих проблем с сердечно-сосудистой системой и почками, уровень потребляемого белка в течение жизни должен оставаться неизменным. Рассчитать его можно по формуле: 1,2 грамм белка на килограмм веса в сутки.

Например, в куске мяса на 100 граммов веса в среднем лишь 18-20 процентов белка. Поэтому, чтобы восполнить физиологическую потребность, надо употреблять 3-4 порции по 100-150 граммов.

Тем не менее увлекаться мясом не стоит. Некоторые источники белка животного происхождения содержат пуриновые основания и при избыточном потреблении могут спровоцировать подагру, повышают уровень  "плохого"  холестерина и риск атеросклероза.

В идеале людям нужны белки разного происхождения - 60 процентов животного и 40 процентов растительного.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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