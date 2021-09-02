Диетолог рассказала о преимуществах мясной диеты

Многие пожилые люди отказываются от употребления мяса. Считается, что так лучше для профилактики атеросклероза. Однако врачи не рекомендуют полностью переходить на вегетарианское меню.

Как сообщила aif.ru диетолог Юлия Чехонина, у вегетарианства нет клинически доказанных преимуществ перед обычным рациональным питанием, а вот риски по развитию дефицитных состояний есть. Например, у вегетарианцев выше вероятность развития дефицита витаминов группы В, витамина D, кальция, железа. Восполнить дефицит полноценного белка растительными продуктами крайне сложно.

Для людей, не имеющих проблем с сердечно-сосудистой системой и почками, уровень потребляемого белка в течение жизни должен оставаться неизменным. Рассчитать его можно по формуле: 1,2 грамм белка на килограмм веса в сутки.

Например, в куске мяса на 100 граммов веса в среднем лишь 18-20 процентов белка. Поэтому, чтобы восполнить физиологическую потребность, надо употреблять 3-4 порции по 100-150 граммов.

Тем не менее увлекаться мясом не стоит. Некоторые источники белка животного происхождения содержат пуриновые основания и при избыточном потреблении могут спровоцировать подагру, повышают уровень "плохого" холестерина и риск атеросклероза.

В идеале людям нужны белки разного происхождения - 60 процентов животного и 40 процентов растительного.