Разговоры о том, что углеродная энергетика уйдет в прошлое буквально "завтра", не умолкают уже несколько лет. Однако, по мнению экспертов, слухи о полном прекращении добычи нефти и газа в обозримом будущем сильно преувеличены.

По оценкам Минэнерго РФ, нефть будет оставаться основным источником генерации на Земле еще как минимум 50-70 лет. Но потребление ее, безусловно, снизится, а себестоимость, наоборот, будет расти по причине истощения запасов "легкой" нефти.

Как следствие, крупные нефтяные компании сегодня озабочены развитием и внедрением инновационных технологий, а также стремлением осваивать новые, часто труднодоступные и "неудобные" месторождения.

Стимул для технологического прорыва

Для России таким регионом является Арктика, в недрах которой таится около 245 миллиардов тонн нефти, и половина из них сосредоточена на шельфе северных морей. Но извлечь их с наскока не получится: разработка северных залежей требует особых подходов и уникальных технологий, направленных не только на эффективную добычу, но и на сохранение природного наследия региона. Решение таких задач требует передовых технологических компетенций, поэтому для российских промышленных компаний реализация арктических проектов является драйвером технологического прорыва.

Трубы холода не боятся

Для добычи углеводородов в Арктике создается обширная инфраструктура, состоящая из многих элементов, и базовым продуктом здесь являются стальные трубы. На протяжении многих лет на месторождениях применялись импортные решения - российских аналогов еще не было. Задача импортозамещения на арктических объектах была решена во второй половине 2000-х, когда Трубная Металлургическая Компания (ТМК) приступила к поставкам инновационных экологичных решений. В 2007 году ТМК первой в России начала промышленное производство бесшовных труб премиального (высокотехнологичного) класса из специальной стали для применения в плавучих буровых установках. Уникальную технологию их выпуска освоил Волжский трубный завод (ВТЗ). Продукция отличается повышенной хладостойкостью и предназначена для использования в конструкциях плавучих платформ, которые регулярно подвергаются динамическим ледовым нагрузкам.

Надежные решения для сложных скважин

Добыча трудноизвлекаемых ресурсов сопряжена с бурением скважин со сложной траекторией. В таких условиях для обеспечения герметичности трубных колонн создаются специальные резьбовые соединения. Их надежность подтверждается стендовыми испытаниями, которые имитируют реальные нагрузки, возникающие в скважине. Эти решения предназначены для экстремальных условий эксплуатации, в том числе на шельфе и глубоководных морских территориях, в условиях Крайнего Севера. Они позволяют свинчивать трубы в колонны, которые не боятся изгибов, выдерживают большие нагрузки, внешнее и внутреннее давление, сейсмоустойчивы. Такие продукты могут работать в скважинах, которые располагаются под наклоном, меняют угол и на определенных участках идут параллельно поверхности земли.

В недрах Арктики таится около 245 миллиардов тонн нефти, в основном на шельфе

Для эксплуатации "трубного хайтека" тоже нужны высокие компетенции. Поэтому ТМК обеспечивает не только поставку премиальной продукции. Специалисты компании проводят авторский надзор над формированием трубных колонн, свинчиванием резьбовых соединений и спуском в скважины. Кроме того, помогают в обучении персонала, обслуживании и ремонте своей продукции.

Скважина зеленеет

Исключить экологические риски при эксплуатации труб помогает полная герметичность трубной колонны, которая даже при деформации не должна "давать течь". При стандартной схеме для свинчивания труб в колонну на резьбу наносятся смазки, которые потом могут попасть в окружающую среду. Чтобы нивелировать эту угрозу, в арсенале ТМК имеется технология бессмазочного покрытия резьбовых соединений GREENWELL. Полимерное покрытие GREENWELL защищает резьбу от коррозии при транспортировке трубы, а также обеспечивает стабильную сборку колонны. Эта разработка особенно актуальна для морских скважин, где GREENWELL является современной и необходимой альтернативой стандартным резьбовым смазкам. Использование бессмазочного покрытия не только более экологично - технология позволяет ускорить обустройство скважины, поскольку сборка колонны требует меньше подготовительных операций.

Есть и другие решения, призванные сохранить природный баланс в Арктике. Для минимизации воздействия на вечную мерзлоту, предотвращения растепления скважин и сокращения расстояния между скважинами в кусте ТМК разработала технологию и освоила производство лифтовых труб с вакуумной термоизоляцией и премиальными газогерметичными резьбовыми соединениями, в том числе из сталей, стойких к углекислотной коррозии. Трубы предназначены для эксплуатации на Крайнем Севере при добыче газа и газового конденсата, где содержится повышенная концентрациия двуокиси углерода. Такая продукция - трубы из хромосодержащей стали марки 13Cr (Хром 13) - была отгружена для Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения "Газпрома".

Рекордно углубились

Первыми проектами по разработке арктического шельфа, на которых использовались стойкие инновационные решения ТМК, стали месторождения, разрабатываемые "Газпромом" и "Новатэком". Так, трубы ТМК класса "премиум" в 2007 году нашли применение при строительстве газпромовской самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) "Арктическая 100", предназначенной для бурения скважин на шельфе арктических и других морей. В конце 2012 года плавучая буровая сдана в эксплуатацию.

А в адрес "Новатэка" осенью 2008 года ТМК отгрузила более 740 тонн обсадных труб с премиальным резьбовым соединением для эксплуатации Юрхаровского нефтегазоконденсатного месторождения. В начале 2013-го в скважину Юрхаровского месторождения, которая уходит под дно Карского моря, была спущена колонна из 204 обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями ТМК PF. Общая длина колонны во время спуска превысила 5,8 км. На тот момент это была самая глубокая скважина, в которой были применены обсадные трубы с премиальными соединениями ТМК.

Встретимся на Ямале через 100 лет

Уже более 13 лет ТМК поставляет продукцию для Ванкорского нефтегазового месторождения "Роснефти". А на ПМЭФ-2021 нефтяники и трубники подписали Соглашение о поставке металлургической продукции для реализации масштабного проекта "Восток Ойл" на Таймыре, который в том числе обеспечит загрузку Северного морского пути.

По заказу другого давнего партнера, "Газпрома", ТМК поставляла обсадные трубы с премиальными резьбовыми соединениями для обустройства Бованенковского ГКМ и трубы большого диаметра для строительства магистрального газопровода "Бованенково - Ухта" (более 280 тыс. тонн). Обсадные трубы повышенной прочности отгружены газовикам и для строительства разведочных скважин на Ленинградском газоконденсатном месторождении и Скуратовском лицензионном участке на шельфе Карского моря. А поскольку "Газпром" в рамках мегапроекта "Ямал" планирует добывать нефть, газ и газовый конденсат как минимум сто лет, основные поставки трубной продукции еще впереди.

В компетенции трубников - все арктические мегапроекты

Сегодня ТМК сотрудничает с российскими нефтегазовыми компаниями, реализующими все существующие проекты в Арктическом регионе. Так, по заказу "Газпром нефть шельф" ("дочка" "Газпром нефти") для Приразломного нефтяного месторождения на шельфе Печорского моря ТМК поставляла обсадные трубы с резьбовыми соединениями ТМК UP PF и покрытием GREENWELL, в том числе сероводородостойкие трубы, изготовленные в кооперации предприятий и R&D-подразделений ТМК.

Для обустройства Юрхаровского месторождения "Новатэка", о котором мы уже упоминали, ТМК поставляла не только обсадные трубы, но и термически упрочненные трубы большого диаметра для дожимной компрессорной станции. Также продукция ТМК "участвует" в реализации проекта "Арктик-СПГ-2", работая на Салмановском нефтегазоконденсатном месторождении. А пару лет назад ТМК и "Новатэк" заключили соглашение о стратегическом партнерстве, касающееся поставок премиальной трубной продукции для проектов газовой компании. Срок действия договора - до конца 2023 года.

Компетенции собственного "разлива"

Перед тем как попасть в естественную среду обитания, то есть в места добычи и транспортировки сырья, вся инновационная продукция ТМК и технологии ее производства проходят обкатку и испытания в Научно-техническом центре компании в "Сколково". "Сегодня ТМК с учетом роста бизнеса и присоединением новых активов опирается на еще более мощную производственную базу и научный потенциал, который сосредоточен в R&D-центре компании в "Сколково". Здесь мы постоянно ведем разработку новых продуктов, устойчивых к агрессивным условиям эксплуатации и максимально нейтральных к окружающей среде. Эта работа, которую ТМК ведет совместно с партнерами из нефтегазовой отрасли, придаст импульс дальнейшему экологически безопасному освоению шельфа Арктики, глобальным проектам по транспортировке углеводородов с морских месторождений, расширению производства сжиженного природного газа и другим значимым инициативам по развитию российского ТЭК", - отмечает заместитель генерального директора ТМК по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергей Чикалов.