Согласно свежему отчету SAP, Deloitte и iR&D Club о цифровой зрелости российских компаний ТЭК получил 2,5 балла из 5 возможных.

Сектор уступил банкам, торговле, автомобилестроению. Рейтинг был составлен по результатам опроса крупнейших российских компаний ключевых отраслей с оборотом от 50 миллиардов рублей в год.

В международной практике цифровая трансформация нефтегазового сектора продолжается последние 5-7 лет. Но, по мнению экспертов, в России серьезные инициативы в этой области стартовали в последние 3 года.

При этом для российских нефтегазовых компаний настройка цифрового управления финансами и систем ERP - практически пройденный этап, цифровизация сейчас активно развивается в области реального производства и оборудования.

ТЭК внедряет цифровое бурение, анализ больших данных и интернет вещей. Компании занимаются созданием цифровых двойников непрерывного производства. Предиктивные модели помогают прогнозировать успешность сейсморазведочных работ. Популярны решения класса "цифровой рабочий", которые усиливают безопасность и помогают контролировать ход работ.

Нефтегазовый сектор - самый крупный генератор данных среди всех отраслей промышленности

По опыту передовых компаний ТЭК в мире, на полный переход к принципам цифрового управления инфраструктурой уходит от 5 до 7 лет. "Этот этап цифровой трансформации продлится 5-7 лет. Компании будут тиражировать цифровые решения на свои филиалы и дочерние структуры", - говорит Татьяна Берштейн, управляющий директор по отраслевым решениям департамента "Технологии" Accenture в России.

Цифровизация позволяет уменьшить затраты на разведку месторождений, снизить издержки на добычу и переработку. Замминистра энергетики Павел Сорокин приводит пример того, как цифровизация ускоряет обработку сейсмических данных (они поступают геологам для принятия решения о том, где и как бурить). По его словам, срок запуска месторождения сокращается на 30-40 процентов. То есть это можно делать на 2-3 года быстрее.

"Преимущества цифровизации - это многократное сокращение трудозатрат на анализ и интерпретацию очень больших данных получаемых, например, во время сейсморазведки, каротажа скважин, а также фотографий срезов керна. Для этого используются технологии машинного обучения и искусственного интеллекта", - уточняет Дмитрий Соколов, эксперт управления "Цифровое производство", "Сименс" в России.

Сегодня словосочетание "цифровая буровая" уже не выглядит экзотическим. Бурение мониторится в режиме реального времени, траектория корректируется на основании мощных прогнозных моделей. Повсеместно используют технологии гидроразрыва пласта, где без качественного моделирования можно не только не достичь нужного уровня добычи, но и нанести серьезный ущерб окружающей среде.

"Сам процесс бурения кардинально изменился за последние годы, - говорит Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS, директор кластера "Топливно-энергетический комплекс". - Большинство скважин бурится горизонтальным способом, процесс очень непростой технологически и практически нереализуемый без применения современных цифровых технологий".

Повышение точности геологоразведки, сокращение числа ошибок при проектировании объектов, предиктивная аналитика для предупреждения поломок и отказов оборудования - это не полный список того, чего можно добиться благодаря внедрению современных технологий и цифровой трансформации.

"Буквально на днях компания "Газпром нефть" сообщила о реализации цифрового проекта строительства скважины для разработки трудноизвлекаемых запасов Заполярья. В ходе работ с помощью специализированной платформы был смоделирован полный цикл бурения, что позволило вдвое сократить сроки проектирования скважины и выбрать оптимальные технологические решения для разработки запасов", - говорит Сергей Черных, заместитель председателя совета директоров ГК "ХайТэк".

382 миллиарда рублей в год может составить экономический эффект от роботизации ТЭК

Роботизация - часть цифровой трансформации. Роботы помогают снизить дефицит кадров, начать освоение труднодоступных локаций, оптимизировать производство. В мире уже есть примеры внедрения малолюдных технологий в нефтегазе. Только 1-2 визита в год для обслуживания требует норвежская платформа Oseberg H, полностью безлюдная автономная добывающая платформа.

По данным Минэнерго России, потенциальный экономический эффект роботизации нефтегазовой отрасли может составить 382 миллиарда рублей. При этом должны быть внедрены российские робототехнические решения по всей цепочке производственных процессов и формирования стоимости.

"Роботизация ТЭК - один из трендов цифровизации. До 2035 года для повышения безопасности труда и сокращения трудозатрат персонала нефтедобывающих компаний будет внедрено около миллиона роботов. Роботизация позволит увеличить показатель эффективности освоения месторождений на 5-7 процентов, снизить затраты на добычу на 25, нарастить объемы извлекаемого ресурса примерно на 30 проентов", - говорит Александр Таскаев, директор департамента интеллектуальных систем автоматизации САТЕЛ.

Отдельно стоит выделить программных роботов (Robotic Process Automation). Это программы, которые работают с другими программами вместо человека. Их популярность существенно выросла в последние годы. Востребованы они, в том числе, и в нефтегазовом секторе, где много рутинных процессов.

В процессах переработки сырья нужны цифровые двойники. Решения объединяют сложные производственные циклы на заводе в единую модель, и управление переработкой, качеством готовой продукции выходит на новый уровень.

"Главное отличие цифрового двойника от систем, просто агрегирующих и визуализирующих данные, в том, что мы не просто отслеживаем какие-то показатели, а принимаем и реализуем на их основе эффективные управленческие решения", - говорит Дмитрий Пилипенко.

Эксперт отмечает, что цифровая трансформация заводов идет в двух направлениях. Внедряется все больше и лучшего качества замерных устройств, специалистов (обходчиков, мастеров цеха) оснащают различными мобильными гаджетами. Эффективность завода повышается без его модернизации, только за счет цифрового двойника. И если раньше это были только концепции, то сейчас все больше заводов переходят на такие решения.

Нефтегазовый сектор является одним из самым крупных генераторов данных среди всех отраслей промышленности.

По словам замминистра энергетики Павла Сорокина, разработка закона об использовании промышленных данных, создание единой платформы может на две трети сократить издержки во взаимодействии между компаниями. Это около 15-20 процентов годовых инвестиций. Кроме того, это помогло бы существенно повысить объем добычи нефти до 2030 года - дополнительно на треть от текущего, это 150 миллионов тонн. "Данные - это основа будущего. Развитие каждой из отраслей основано на работе с данными, искусственным интеллектом. Поэтому мы должны создать такую систему, в которой каждая компания смогла бы за счет партнера стать эффективнее, в том числе на мировом рынке", - сообщил замминистра.