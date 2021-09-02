Дмитрий Чернышенко: регионы утвердили стратегии цифровой трансформации

Новости

Александр Дюков: Ничья с Хорватией - неплохой результат для сборной России 00:30
Талибы назвали дату объявления состава правительства Афганистана 00:26
Росстат снова недосчитался 1 млн га под пшеницей 00:01
В США Зеленского назвали "президентом Левински" 01.09.2021
Бразильская конфедерация футбола пожаловалась в ФИФА на "Зенит" 01.09.2021
Медведев уверенно обыграл Кепфера во втором круге US Open 01.09.2021
Белый дом объявил о планах строительства 100 тысяч домов по доступной цене 01.09.2021
Райкконен объявил о завершении карьеры в "Формуле-1" 01.09.2021
Байден заявил Зеленскому, что хочет снова посетить Украину 01.09.2021
Британская разведка считала риск падения Кабула в этом году "маловероятным" 01.09.2021
Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису 01.09.2021
Утверждены требования к индустриальным паркам и промышленным технопаркам 01.09.2021
МЭР: Рост ВВП в июле остался выше допандемийного уровня 01.09.2021
Арсен Захарян станет самым молодым полевым игроком в истории сборной России 01.09.2021
Новак: Россия в октябре увеличит добычу нефти 01.09.2021
Карпин: Мне не очень интересно, почему Кафанов выбрал Гилерме 01.09.2021
СМИ: В Афганистане Масуд и талибы не смогли договориться 01.09.2021
Женская сборная России проиграла Италии в 1/4 финала ЧЕ по волейболу 01.09.2021
За сутки 56 военнослужащих вылечили от коронавируса 01.09.2021
Росстат: ВВП России в первом полугодии вырос на 4,8% 01.09.2021
Стал известен стартовый состав России на матч с Хорватией 01.09.2021
Украинские футболисты не смогли победить Казахстан в отборе ЧМ-2022 01.09.2021
Лидер "Талибана" может стать главой правительства Афганистана 01.09.2021
Годовая инфляция в РФ стала самой высокой за пять лет 01.09.2021
В Центральную Россию идет ультраполярный холод 01.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 00:07
Рубрика: Власть

Дмитрий Чернышенко: регионы утвердили стратегии цифровой трансформации

Текст: Лидия Захарова
Регионы утвердили стратегии цифровой трансформации. Об этом сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко. "По поручению Президента России регионы утвердили стратегии цифровой трансформации. До 1 июля документы были приняты на федеральном уровне, а теперь собственному плану цифровизации будут следовать субъекты страны. Минцифры провело большую работу по сопровождению стратегий, включая разработку типовой формы, корректировку программ и экспертизу вплоть до их утверждения. Для достижения цифровой зрелости необходимы единые подходы в отраслях и регионах. Теперь у нас есть привязанные между собой федеральные стратегии и стратегии в субъектах, их реализация позволит нам достичь показателей национальной цели "Цифровая трансформация".
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вице-премьер также отметил, что стратегии регионов включают более 4,6 тысячи проектов. "Самые важные направления - это цифровизация госуслуг и переход субъекта на надежную и современную ИТ-инфраструктуру", - уточнил Дмитрий Чернышенко.

В Роскомнадзоре оценили создание Альянса по защите детей в цифровой среде

В среднем стратегии включают в себя по 10 отраслей, которым регионы будут уделять наибольшее внимание. Максимальное количество направлений цифровизации у Пермского края (18), Чувашии (17), Забайкальского края (16), по 15 отраслей включили Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан и Курская область.

"Минцифры России сформировало план-график по разработке проектов стратегий и организовало разъяснительные совещания для регионов с привлечением отраслевых федеральных госорганов. Впервые все стратегии были подготовлены по типовой форме с использованием информационной системы. На каждом этапе Минцифры координировало работу отраслевых ФОИВов в части проверки документов, подготовки рекомендаций и замечаний. Особый акцент в документах был сделан на качестве предоставления государственных услуг гражданам. Органы власти, которые оказывают гражданам различные социальные услуги, будут планово переводить самые востребованные из них в электронный вид. В стратегиях также указаны программные продукты на базе отечественных технологий, что является ключевым мероприятием, помогающим обеспечить независимость российской инфраструктуры и защищенность киберпространства", - отметил Юрий Зарубин заместитель директора департамента координации программ и проектов Минцифры России.

Власть Власть Работа власти Регионы Правительство Минцифры Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Новак: Россия практически до нуля сократила экспорт бензина
Минпромторг прокомментировал сообщения СМИ о причинах крушения Ил-112В
Глава Европарламента осудил страны ЕС за отказ принимать афганских беженцев
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты