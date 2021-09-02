Дмитрий Чернышенко: регионы утвердили стратегии цифровой трансформации

Регионы утвердили стратегии цифровой трансформации. Об этом сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко. "По поручению Президента России регионы утвердили стратегии цифровой трансформации. До 1 июля документы были приняты на федеральном уровне, а теперь собственному плану цифровизации будут следовать субъекты страны. Минцифры провело большую работу по сопровождению стратегий, включая разработку типовой формы, корректировку программ и экспертизу вплоть до их утверждения. Для достижения цифровой зрелости необходимы единые подходы в отраслях и регионах. Теперь у нас есть привязанные между собой федеральные стратегии и стратегии в субъектах, их реализация позволит нам достичь показателей национальной цели "Цифровая трансформация".

Вице-премьер также отметил, что стратегии регионов включают более 4,6 тысячи проектов. "Самые важные направления - это цифровизация госуслуг и переход субъекта на надежную и современную ИТ-инфраструктуру", - уточнил Дмитрий Чернышенко.

В среднем стратегии включают в себя по 10 отраслей, которым регионы будут уделять наибольшее внимание. Максимальное количество направлений цифровизации у Пермского края (18), Чувашии (17), Забайкальского края (16), по 15 отраслей включили Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан и Курская область.

"Минцифры России сформировало план-график по разработке проектов стратегий и организовало разъяснительные совещания для регионов с привлечением отраслевых федеральных госорганов. Впервые все стратегии были подготовлены по типовой форме с использованием информационной системы. На каждом этапе Минцифры координировало работу отраслевых ФОИВов в части проверки документов, подготовки рекомендаций и замечаний. Особый акцент в документах был сделан на качестве предоставления государственных услуг гражданам. Органы власти, которые оказывают гражданам различные социальные услуги, будут планово переводить самые востребованные из них в электронный вид. В стратегиях также указаны программные продукты на базе отечественных технологий, что является ключевым мероприятием, помогающим обеспечить независимость российской инфраструктуры и защищенность киберпространства", - отметил Юрий Зарубин заместитель директора департамента координации программ и проектов Минцифры России.