Эксперт объяснил повышение цен на продукты

Казалось бы, поступление нового урожая должно было сбить цены на основное продовольствие. Но после небольшого снижения в июне и июле в августе мировые цены резко устремились вверх. Сейчас стоимость продовольствия почти на треть выше, чем год назад.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), цены выросли за месяц сразу на 3,1%. Больше всего подорожали сахар, растительные масла и зерно.

Сахар взлетел в цене на 9,6% до самого высокого уровня с февраля 2017 года. В ФАО объясняют это неблагоприятной погодой в Бразилии (крупнейший экспортер сахара). Растительные масла подорожали в августе на 6,7%. Цены на пальмовое масло растут из-за возможного сокращения производства в Малайзии - одном из основных экспортеров этого масла. Рапсовое масло выросло в цене из-за высокого спроса со стороны ЕС на фоне прогнозируемого сокращения предложения. А цены на подсолнечное масло увеличились из-за сокращения предложения в Черноморском регионе в ожидании поступления нового урожая.

Зерновые выросли в цене на 3,4% за месяц. Сейчас зерно стоит на 31,1% дороже, чем год назад. Это произошло в первую очередь из-за снижения прогнозов урожая пшеницы в нескольких странах-экспортерах (в том числе в России). Цены на пшеницу за месяц выросли сразу на 8,8%. В сравнении с августом прошлого года стоимость пшеницы выше на 43,5%. Это потащило за собой цены на ячмень (плюс 9%). Немного снизились цены на кукурузу (на 0,9%), сорго (2,5%) и рис.

В августе подорожало почти все мясо, за исключением свинины. В сравнении с августом 2020 года цены на него выше на 22%. Цены на баранину и говядину росли под воздействием высокого спроса со стороны Китая. А высокий спрос со стороны Восточной Азии и Ближнего Востока толкал вверх цены на мясо птицы. Производство не успевало за спросом из-за высоких производственных затрат и дефицита рабочей силы. Цены на свинину снизились, поскольку Китай и Европа стали закупать свинины меньше, а производство выросло.

Снизились в августе лишь цены на молочную продукцию. Но к августу прошлого года они все равно выше на 13,6%. Из-за низкого спроса и большого предложения снизились цены на сухое молоко. Цены на сыр и сливочное масло, наоборот, немного подросли на фоне высокого спроса на эти продукты.

Сейчас мировые цены на основное продовольствие почти на треть выше, чем год назад

В этом году мировые цены на продовольствие развернулись вверх раньше обычного, отмечает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Но этому есть объективные причины: снижение прогнозов урожая в ряде стран-экспортеров (Канаде, России, США, ЕС), увеличение расходов на все средства производства, дефицит рабочей силы, а также рост инфляции в мире - США и ЕС для борьбы с последствиями коронакризиса "включали печатный станок", эти деньги теперь во что-то надо вложить. Эксперт допускает некоторый откат - например, когда на рынок поступит урожай с южного полушария. Но уже сейчас очевидно, что к уровню прошлых лет цены не вернутся и "ценники надо переписывать", считает Рылько.

На российских ценах это отразится по тем продуктам, которые мы либо много экспортируем (как зерно или подсолнечное масло), либо много импортируем (например, овощи).