Эксперты назвали возможные расклады за две недели до выборов в Госдуму

Избирательная кампания вплотную подошла к кульминации - до начала голосования на выборах в Госдуму осталось две недели. Интрига сохраняется по поводу того, какая политическая сила займет третье место и смогут ли получить мандаты в восьмом созыве непарламентские партии. Предвыборные расклады оценили участники "круглого стола", который организовал в четверг Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

"Избирательная кампания находится на своем пике, и сейчас активность партий напрямую влияет на их рейтинги, а мы знаем, что в принципе тренды последних двух-трех недель - самые важные, они позволяют серьезно изменить итоговый результат. Все это дает экспертному сообществу возможность для более точного прогнозирования", - заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

По результатам ежедневных опросов, которые проводит ВЦИОМ, можно говорить о стабилизации политической партийной ситуации, заявил руководитель практики политического анализа центра Михаил Мамонов. "Показатели четырех парламентских партий в принципе стабильны", - сказал социолог.

По ответам тех, кто проголосовал бы за ту или иную партию, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, у "Единой России" последние три дня значения колеблются в коридоре от 28 до 30%. У КПРФ - 16-18%, ВЦИОМ фиксирует небольшое снижение показателей этой партии.

Сохраняется интрига по поводу "партии третьего места", поскольку значения ЛДПР и "Справедливой России - За правду" достаточно близки. "Если мы берем первое сентября, то 8% заявили о том, что они намерены проголосовать за ЛДПР, и 7% - за "Справедливую Россию". То есть как будет дальше развиваться ситуация, пока сказать сложно", - добавил Мамонов.

В целом по выборке 16% заявили о том, что намерены проголосовать за непарламентские партии, 2% собираются испортить бюллетень, 8-9% не станут участвовать в голосовании, а затрудняются ответить 12-13%. В группе тех, кто заявляет, что с разной степенью готовы принять участие в выборах, 34% намерены поддержать "Единую Россию", показатель КПРФ составляет 18%, у ЛДПР - 10% и 7% у "Справедливой России - За правду".

Число желающих проголосовать выросло с 36% в январе до 51% в начале сентября

Еще три партии могут подойти к пятипроцентному рубежу или даже его переступить. Это Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (2,7%), "Новые люди" (2,8%) и "Яблоко" (2,2%).

Группа желающих проголосовать постоянно растет. "Сейчас 51% с высокой долей вероятности готов принять участие в выборах. В начале года этот показатель был около 36-39%. Постепенно, месяц от месяца, он увеличивался", - констатировал Мамонов. Также вдвое сократилось число неопределившихся - 11% против 22% в 2020 году.

19% респондентов заявляют, что, скорее всего, придут на избирательные участки. "Пока сложно прогнозировать их электоральное поведение по той причине, что они сами еще не уверены в своем выборе. 11% не определились, но определятся ближе к дню голосования, эта группа также сокращается в течение всего года", - заключил представитель ВЦИОМ.

"Единая Россия" может рассчитывать на голоса многих из тех, кто еще не определился, считает глава научного совета Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков. Он представил возможный расклад мандатов, который ЦПК формирует, основываясь на результатах опросов фонда "Общественное мнение" для федерального округа и собственного анализа ситуации в одномандатных округах.

Политолог обратил внимание на то, что в последние недели наметился более высокий разброс результатов по федеральному округу, от которых зависит судьба 225 из 450 мандатов, а изменения в сентябре могут оказаться еще более значительными. При этом рост конкуренции в некоторых одномандатных округах также повышает неопределенность.

"Результаты "Единой России" могут находиться в промежутке между 293 и 305 мандатами. Это интересная интрига, потому что 300 мандатов - это конституционное большинство. Сейчас партия может или перейти этот рубеж, или чуть-чуть до него недотянуть. Очень многое будет зависеть от оставшихся двух недель", - подчеркнул Чеснаков. Согласно оценке ЦПК, у КПРФ может оказаться от 64 до 68 мандатов, у ЛДПР - от 43 до 46, а у "Справедливой России - За правду" - от 31 до 33.

Базовые показатели, которые использовались при расчетах ЦПК, это численность избирателей по данным Центризбиркома - 110,29 миллионов человек, 50-процентная явка и то, что пятипроцентный барьер способны преодолеть четыре партии.

Всероссийский инициативный опрос ВЦИОМ проводился с 30 августа по 1 сентября. Ежедневно по телефону опрашивались по 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Опрос "ФОМнибус" проводился по заказу фонда "Общественное мнение" с 1 июня по 22 августа методом интервью по месту жительства респондента. В нем участвовали 3 тысячи жителей 207 населенных пунктов 73 регионов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.