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02.09.2021 22:19
Рубрика: Культура

Эрнст: Устаревает не телевидение, а история с сеткой вещания

Текст: Инга Бугулова
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст уверен, что телевидение не может устареть. Об этом он рассказал, выступая на марафоне "Новое знание", который в эти дни проходит сразу в нескольких российских городах.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По словам Константина Эрнста, устаревает не телевидение, а "история с "сеткой" вещания":

"Единственное глобальное изменение в том, что у телевидения была "сетка", и все каналы бились через программирование - кто сделает более хитрую "сетку" с более точным продуктом".

Теперь же любую передачу можно посмотреть отложено - не привязываясь к программе, а когда хочется и удобно. При этом несмотря на то, что "сетка" сейчас убита", она все равно останется для некоторых актуальной - например, для пожилых людей или для не активных пользователей интернета. Ближайшие 25 лет, отметил Эрнст, традиционное телевидение не исчезнет. Хотя молодежь в большинстве и перекочует на digital-каналы.

"Потребность в контенте, потребность смотреть что-то общее, что можно обсуждать, пусть даже в разное время, она осталась", - подчеркнул глава Первого канала.

Трансляция выступления велась ВКонтакте.

Справка "РГ"

Марафон "Новое знание" проходит с 1 по 3 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности - знания, спорт, наука и технологии, история и культура, цифровой мир и медиа, бизнес. В программе - лекции, интервью и дискуссии из студий, видеоэкскурсии из уникальных мест страны.

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