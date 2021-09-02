Финансы и климат обсудят на Конгрессе в Москве в рамках программы климатической конференции ООН в Глазго

29-30 сентября в Москве в качестве одного из первых мероприятий 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP26) при поддержке одиннадцати агентств ООН и Банка России впервые пройдет Конгресс по ответственному финансированию ECUMENE.

Официальной темой Конгресса в этом году станет финансирование устойчивого развития в контексте проблемы изменения климата.

В мероприятии примут участие высокопоставленные представители международных организаций, ООН, правительств и центральных банков различных стран, ведущих финансовых институтов, крупнейших международных и российских компаний, ведущие эксперты научного сообщества.

"Проведение в России Конгресса по ответственному финансированию в преддверии Конференции сторон по климату в Глазго подтверждает, что наша страна является ключевым, глобальным, экологическим игроком. Без благополучия Российской Федерации устойчивое развитие мира невозможно. Глобальное развитие должно быть не только зеленым, но и устойчивым во всей полноте этого понятия. В настоящее время создаются единые правила и определяются вектора формирования глобальной экономики, по которым наш мир будет развиваться до 2050 года. Убежден, что ключевыми аспектами станут природа и климат, но финансы являются кровеносной системой мировой экономики. Ответственные финансы - это будущее всего финансового мира, которое начнется осенью этого года в Москве", - отмечает Посол доброй воли ООН, Председатель Всероссийского Общества Охраны Природы Вячеслав Фетисов.

В рамках Конгресса будут представлены панельные дискуссии от Рамочной конвенции ООН по изменению климата, Конвенции о биологическом разнообразии ООН и Финансовой инициативы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде. Будет рассмотрен специальный доклад Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании "Экономика биоразнообразия".

Кроме того, эксперты обсудят взаимодействие центральных банков, компаний в сфере энергетики и финансового сектора. Отдельное внимание будет уделено аспектам синей экономики, вопросам развития Арктического региона и использования наилучших мировых инициатив и методологий в области ответственного финансирования.

Результаты Конгресса будут представлены на предстоящих 15-ой Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии ООН в Куньмине и 26-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

Мероприятие пройдет в гибридном формате. Узнать подробнее о Программе Конгресса и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте.