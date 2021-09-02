"Газпром" определил сроки полной газификации России

К концу 2025 года 35 регионов РФ будут полностью обеспечены технически возможной газификацией. Об этом рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает РИА Новости.

"А к 2030 году такой результат мы достигнем в целом по стране. И все цели, которые перед нами ставит президент России Владимир Путин, будут полностью достигнуты", - отметил он.

По словам главы "Газпрома", у компании есть два приоритетных направления на внутреннем рынке: программа газоснабжения и газификация регионов.

Также особое внимание компания уделяет отопительному сезону. "Наша задача номер один заключается в том, чтобы наши потребители вообще не почувствовали никаких зимних холодов", -добавил Алексей Миллер.