Госдеп выделил Украине 45 миллионов долларов гуманитарной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине гуманитарной помощи в размере 45 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства.

"Соединенные Штаты предоставляют более 45 млн долларов дополнительной гуманитарной помощи народу Украины", - заявили в госдепе. Предполагается, что ее получателями выступят "3,4 миллиона нуждающихся жителей Украины". По логике американских дипломатов, деньги должны поддержать жертв войны на Донбассе - очевидно, тех, с которыми Киев ведет войну. В том числе с помощью американского оружия.

Общий объем помощи Вашингтона Киеву с 2014 года составит уже более 350 миллионов долларов. Договоренность о последнем транше была озвучена по итогам недавних переговоров президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне.