Готовятся новые экранизации сказок Пушкина и прозы Сергея Минаева

Онлайн-кинотеатр more.tv проинформировал о двух новых экранизациях, которые он готовит в рамках своей линейки оригинальных сериалов. Это - сериал-антология "Сказки Пушкина. Для взрослых". Второй проект - more.tv при участии другого видеосервиса Wink экранизирует бестселлер Сергея Минаева "The Телки".

Расскажем подробнее. На днях в Москве завершились съемки очередной серии антологии по Пушкину - "Сказке о попе и его работнике Балде". Главные роли в экранизации исполнили Андрей Смоляков, Даниил Чуп, Жан-Мишель Щербак, Наталья Павленкова и другие. Режиссер - Павел Бардин. "Балда" станет первой сказкой в шестисерийной антологии, представляющей собой новое прочтение классических пушкинских текстов. Создатели утверждают, что одним из источников вдохновения для этого эпизода стала дилогия Алексея Балабанова "Брат". Сценарий для "Балды" написал Денис Уточкин, известный по сериалу "Обычная женщина". По словам авторов, в его интерпретации всем знакомый сюжет сказки о Балде превращается в историю о народном мстителе.

По сюжету Поп (Андрей Смоляков) - полковник ФСКН. Однажды на него прямо у церкви совершено покушение. Попа спасает только что вернувшийся со службы дембель Балда (Даниил Чуп), который нанимается к нему в телохранители. Но не за деньги, а за идею. Она простая: в конце службы Балда даст Попу три сверхмощных "леща".

Действие пяти сказок Пушкина будет перенесено в нашу реальность. Каждая из них экранизирована другим режиссером. Так, Ксения Зуева поставила "Рыбку" по сценарию Жени Беркович. Основано на "Сказке о Золотой рыбке". В новой интерпретации сказка превратится в романтическую комедию из 2010-х. Главные роли исполняют Ингеборга Дапкунайте, Дарья Жовнер, Денис Шведов, Алена Свиридова, Павел Попов, Лолита Милявская, Ирина Безрукова и другие.

Шоураннером "Сказок" стал автор бестселлеров "Вся кремлевская рать" и "Все свободны" Михаил Зыгарь. Премьера шестисерийной антологии состоится осенью 2021 года на онлайн-сервисе more.tv. Продюсеры сериала - Михаил Зыгарь, Нателла Крапивина, Вячеслав Муругов, Жора Крыжовников и Максим Рыбаков.

В сериале "The Телки" - по мотивам одноименного романа Сергея Минаева - будет восемь серий. Главные роли в нем исполняют Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Артем Ткаченко, Алексей Кравченко, Алексей Агранович и другие. Премьера проекта состоится в 2022 году в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink. "The Телки" станут вторым опытом сотрудничества Сергея Минаева с more.tv и Wink. В 2021 году онлайн-кинотеатры представили резонансный документальный проект "Девяностые" об эпохе, которая изменила Россию.

Роман Сергея Минаева "The Телки. Повесть о ненастоящей любви" был опубликован в 2008 году. Только первый тираж книги составил более 300 тысяч экземпляров. Сценарий на основе этого произведения написали Дмитрий Абезяев и Маруся Трубникова. Режиссер проекта - Мария Агранович.

В новом сериале мы вернемся в двадцатые годы нового века. Эпоха мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Главный герой - Андрей Миркин, многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам. Но женщины - непредсказуемы, как и будущее Миркина.

Продюсеры проекта - Данила Шарапов, Петр Ануров, Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Жора Крыжовников, Сергей Минаев и Маруся Трубникова.