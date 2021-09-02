Небольшая деревня Канюсята в Пермском крае стала финишной точкой экспериментального автопробега тягача IVECO Stralis NP на сжиженном природном газе, стартовавшего в Санкт-Петербурге.

Цель - без дозаправки преодолеть не менее 2000 километров. А Канюсята отдалены от Питера как раз на 2008 километров. К тому же здесь базируется мини-завод по сжижению природного газа производительностью 18,9 миллиона кубов СПГ в год и пока единственный в регионе криогенный топливо-заправочный пункт (крио ТЗП) модульного типа.

Криозаправка открылась здесь совсем недавно, в середине июля, и пришлась весьма кстати: популярность газового автотранспорта в стране растет, перевозчики готовы обновлять автопарки именно грузовиками на КПГ и СПГ, но этот процесс сдерживает недостаточная развитость заправочной инфраструктуры. На автотрассе Киров - Пермь - Екатеринбург одним белым пятном стало меньше. Объем хранения СПГ на точке в Канюсятах составляет около 15 тонн топлива. По словам гендиректора компании "ГСПГТ Пермь" Андрея Симотюка, в сутки при круглосуточном режиме работы станция может обслужить до 70 грузовиков, длительность заправки одного ТС - около 20 минут. В планах пермяков - открыть в крае еще одну криозаправку.

На 2008 километров пути СПГ-грузовик (кстати, не какой-то там специальный, а серийная рабочая "лошадка" с пробегом 150 тысяч километров) потратил 323 кило топлива из 390 залитых в Питере. Итого - 16 литров на сотню, и это в реальных дорожных условиях: пробки, простои во время ремонта дорог и т.д. Аналогичная по параметрам дизельная версия машины съест в лучшем случае 380 литров ДТ стоимостью почти 50 рублей за литр. Килограмм СПГ же стоит менее 30 рублей (в Канюсятах - 27,6 рубля). Экономия налицо.

"По сравнению с дизельным вариантом тягача владелец газовой техники за пять лет сэкономит на стоимости владения ТС примерно миллион рублей", - сообщила "РГ" директор по маркетингу "Ивеко Руссия" Евгения Швецова.

Пробег в 2008 километров на одной заправке СПГ (хотя машина могла пройти еще километров 450) пока является лучшим показателем для тягача такого типа. По крайней мере, производитель заявляет запас хода 1630 километров. Достижение занесено в Книгу рекордов России.

Природный газ - неважно, сжатый или сжиженный - сегодня самое эффективное альтернативное топливо для автомобильных перевозок

Сегодня "вклад" автотранспорта в загрязнение окружающей среды оценивается крайне высоко - около 45 процентов в целом по стране, а в крупных городах до 90 процентов! Поэтому стремиться переводить автопарки на более щадящие источники питания необходимо не только из соображений экономии бюджетов перевозочных компаний. Тем более что поначалу экономия получается так себе: газовые версии грузовиков примерно на треть дороже дизельных, а правительство субсидирует перевозчикам

По мнению специалистов, природный газ сегодня - самое эффективное альтернативное топливо для автомобильных перевозок. При этом неважно, компримированный это газ (КПГ) или сжиженный (СПГ). Все это разное агрегатное состояние метана. Двигатель на автомобилях СПГ и КПГ одинаковый, работает по одному и тому же принципу, потребляет горючее в газообразном состоянии. Разница лишь в способе и суммарном объеме его хранения.

Результаты исследований показывают: если вместо бензина и ДТ использовать природный газ, выбросы в окружающую среду вредных оксидов углерода снизятся в 8 раз, окислов азота в 2 раза, а задымленность городов уменьшится в 10 раз. А еще метан легче воздуха, поэтому в случае утечки он сразу улетучивается. Ресурс двигателя при работе на метане значительно увеличивается, а значит, снижаются и затраты на эксплуатацию. Газовые двигатели издают на 35 децибел меньше шума по сравнению с дизельными. А метан невозможно "разбодяжить" или слить налево, в отличие от других видов моторного топлива.

Как у них?

Во всем мире давно поняли: если количество машин, производящих 90 процентов вредных выбросов в атмосферу городов, сократить нельзя, выход один - переводить машины на экологически чистое топливо - природный газ. В Германии, к примеру, газоснабжающие организации ежегодно выплачивают по 250-500 евро автовладельцам, которые наносят на свои автомобили надписи: "Я еду на газе" или "Газовый автомобиль: экономично, надежно, чисто". А в Англии действует система субсидий, покрывающая 25, 50 или 75 процентов от стоимости газобаллонного оборудования в зависимости от сокращения загрязняющих веществ в отработавших газах.