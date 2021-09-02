Инфраструктурные облигации помогут строить загородные дороги

Планы по развитию индивидуального жилищного строительства будут сбалансированы с развитием дорожной сети. Об этом рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в эксклюзивном интервью "РГ" на Восточном экономическом форуме.

Инженерная и дорожная инфраструктура - пока сдерживающий фактор развития индивидуального жилищного строительства, считает Мутко. "Сейчас у правительства есть 42 социальные экономические инициативы, которые идут в развитие национальных планов, там есть целый отдельный проект "Твой дом". И там все меры, связанные не только с развитием агломераций, но и опорных пунктов, связывание этих городов, дорожной сети. Эти все меры, конечно, будут балансироваться", - сказал он.

В районах ИЖС в пешеходной доступности от остановки общественного транспорта проживают не тысячи, как в городе, а десятки человек. Поэтому развивать здесь инфраструктуру с помощью механизмов государственно-частного партнерства - экономически невыгодно, подчеркивают в ДОМ.РФ, то есть вся финансовая нагрузка ложится на бюджет. "Неудивительно, что с учетом дефицита бюджетов в муниципалитетах этого развития и не происходило", - отмечат в компании.

Транспортное обеспечение районов ИЖС возможно только за счет авто- и железных дорог. Поэтому при комплексном строительстве районов ИЖС застройщик должен обеспечить подъездную дорогу либо географически приурочить место будущего поселения к уже существующим остановкам электричек. "Это существенная нагрузка для экономики любого проекта, но и залог его успешности. Сегодня появился механизм инфраструктурных облигаций, который отчасти позволяет решить эту проблему при комплексном строительстве поселений", - отмечают в ДОМ.РФ.