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Instagram обрушился в России и других странах

Текст:   Антон Благовещенский
02.09.2021,  
14:53
Фото: Антон Благовещенский/РГ Фото: Антон Благовещенский/РГ
Фото: Антон Благовещенский/РГ

Пользователи Instagram столкнулись с перебоями в работе сервиса: вместо новых фотографий или видео они видят сообщение об ошибке с обещанием скоро все исправить.

Фото: Антон Благовещенский/РГ

Сбой затронул работу сервиса как в России, так и в других странах. Пользователи мобильных приложений видят сообщение: "Не удалось обновить ленту" или "К сожалению, произошла ошибка. Повторите попытку".

По данным Downdetector.ru, Instagram недоступен пользователям из России, государств Европы и Азии. Первые сообщения о недоступности сервиса стали появляться после 13 часов MSK.

Instagram
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