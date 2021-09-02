Как отличается подход к работе и образованию в России и за границей

То, что человек не ездит в офис, никак не делает результаты его работы менее ценными. В итоге за год удаленки размер средней зарплаты в России не только не уменьшился, а, наоборот, вырос на 11 процентов.
Почти половина лондонцев готовы потерять часть зарплаты ради удаленки
Примечательно, что к сокращению больше всего готовы те, кто получает меньше 40 тысяч фунтов в год. А из тех, у кого зарплата выше, на это согласны только 20 процентов. Рекордное количество думающих об уменьшении зарплаты в обмен на удаленку приходится на миллениалов (примерно 35 процентов).
На втором месте стоят те, кому за 55 (25 процентов), а на третьем - люди в возрасте от 45 до 54 лет (24 процента). Однако сумма, от которой готовы отказаться эти возрастные группы, должна быть меньше их расходов на дорогу до работы. От начальства же они ждут более "гибкого" отношения. Для женщин главным толчком к переходу на дистанционный формат является возможность совмещать домашние и семейные дела. Для мужчин основной мотив - возможность проводить больше времени с семьей.
Желающих отдать часть зарплаты в обмен на удаленку больше всего в Британии среди сотрудников СМИ и индустрии досуга. Меньше всего об этом думают те, кто работает в финансовой и юридической сферах.
Как показало исследование компании Breeze, американцы тоже согласны отказаться от части зарплаты за переход на постоянную дистанционку. Из тысячи опрошенных граждан США 65 процентов заявили, что готовы получать за это на пять процентов меньше, чем сейчас. 38 процентов согласны на сокращение 10 процентов зарплаты, а 15 процентов - и вовсе 25 процентов. Почти половина опрошенных готова променять на удаленку страховые бонусы от работодателя, а 53 процента - работать в неделю на 10 часов больше.
Дистанционка так понравилась американцам, что в обмен на нее 34 процента опрошенных готовы не голосовать на всех местных и национальных выборах до конца жизни. 55 процентов могут отказаться от социальных сетей на весь следующий год, а 52 процента - от стриминговых сервисов типа Netflix.
Никаких причин для сокращения зарплаты удаленным работникам российских компаний нет и быть не может - принятые ранее поправки в трудовое законодательство напрямую запрещают такую практику. Однако при найме новых сотрудников, которые заведомо будут трудиться из дома, им часто предлагают меньшие оклады, чем были у тех, кто изначально трудился офлайн, рассказали аналитики рынка труда.
"Размер зарплаты - предмет свободного договора между человеком и его работодателем, - говорит директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. - Это у Маркса считалось, что зарплата равна стоимости воспроизводства рабочей силы. То, что человек не ездит на работу, ест дома, а не в кафе, сокращая тем самым свои издержки, никак не делает плоды его работы менее ценными. Зарплату он получает именно за результат работы, а не за процесс. Поэтому и на уровень дохода работа на удаленке никак влиять не должна".
По данным Росстата, за год размер средней зарплаты в России вырос на 11,7%. Развитие удаленной занятости этому не помешало. Правда, наиболее высокими темпами доход рос у педагогов, работников, занятых добычей полезных ископаемых и производством автотранспорта, - эти категории в большинстве случаев работают очно. А вот у финансистов, страховщиков и тех, кто работает в области информации и связи, заработки сократились. Эти виды работ в большей степени допускают удаленку. Но какую-либо закономерность в этой связи эксперты подтвердить не смогли.
По данным HeadHunter, четверть российских соискателей в разгар пандемии были готовы снизить зарплатные притязания ради быстрого трудоустройства. В большинстве случаев речь шла об уступке в пределах 10% суммы будущего дохода. Однако теперь уровень безработицы сократился до 4,5%, приближаясь к рекордно низкому уровню, во многих отраслях сложился дефицит рабочей силы. И работники зачастую уже могут не просить, а требовать предоставить им оптимальные условия работы.
Подготовил Алексей Дуэль
Сотрудникам японской компании запретили курить на работе даже удаленно
Руководство бизнес-гиганта из Страны восходящего солнца распорядилось до конца декабря закрыть все курилки в офисах своих филиалов.
Начальство рассчитывает на сознательность и дисциплинированность подчиненных и не планирует выявлять нарушителей новых правил. По всей видимости организовать тотальный контроль за всеми представителями компании является крайне трудоемкой задачей. В настоящий момент в Nomura Holdings отмечают, что пока также не собираются вводить штрафные санкции в отношении несознательных работников. Мера нацелена на профилактику пассивного курения, а также продиктована исключительно заботой о здоровье персонала.
В японской корпорации намерены снизить долю курильщиков среди персонала до 12 процентов к 2025 году. Задача довольно амбициозная, так как, по официальной статистике, в марте прошлого года пятая часть работников Nomura Holdings имела пристрастие к табачным изделиям. Интересно, что в компании Nomura также рекомендуют своим работникам, которые любят постоять с сигареткой во время обеденного перерыва, воздержаться от возвращения в офис в течение 45 минут после последней затяжки.
Такая мера, считают в холдинге, способна уберечь некурящих людей от вредного воздействия никотина. Кстати, на японских островах местный бизнес уже несколько лет назад взял курс на стимулирование своих сотрудников к отказу от курения. К примеру, в апреле прошлого года запрет на использование табачных изделий ввели в одном из подразделений SoftBank Group Corp.
Там заявили, что таким образом проявляют заботу не только о работниках, но и о клиентах.
В свою очередь производитель продуктов питания Ajinomoto Co еще в 2019 году запретил курение своим работникам на удаленке. Но и там пока не смогли придумать эффективных способов по выявлению нарушителей.
В России курение на рабочих местах уже давно запрещено, поэтому перенять опыт японских коллег нам будет затруднительно, считает руководитель группы консультантов международной кадровой компании Ancor Елена Евстюхина.
"Ограничение перерывов на курение в российских компаниях скорее говорят о воле собственника контролировать рабочий график сотрудников, чем о заботе по поводу их здоровья, - считает она. - При найме на должность, которая не требует идеальной спортивной формы или постоянного нахождения на рабочем месте, курение не рассматривается как критерий отбора".
Курящие люди часто делают перерывы в работе, что снижает их производительность, считают в Ассоциации частных агентств занятости. В то же время многое зависит от коллектива, полагает директор по маркетингу кадрового агентства Kelly Services Жанна Волкова. Если никто из коллег не курит, то запах табака, исходящий от сотрудника, может раздражать окружающих. С другой стороны, возможность неформально поговорить в курилке, в том числе обсудить рабочие вопросы, часто приносит не меньшие плоды, чем формальное совещание.
При этом курит ли человек, работающий удаленно, или нет, остается только его собственным делом, считают эксперты.
Подготовил Алексей Дуэль
В Германии запустили официальный портал для жалоб на налоговые нарушения
Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, немецкие законы и раньше позволяли любому гражданину сообщить властям о предполагаемых финансовых махинациях - лично на приеме, по телефону или по почте (обычной или электронной). Однако заявителю было нелегко остаться инкогнито. К тому же инспекторы зачастую не имели возможности вступить с ним в переписку и задать уточняющие вопросы.
"Благодаря первой в стране системе анонимного информирования вы можете незаметно общаться с финансовой администрацией через цифровой почтовый ящик", - объясняет издание. Причем речь идет не только о подозрениях в каких-то масштабных махинациях. В теории пожаловаться можно и на банальные бытовые ситуации - например, если к соседям нелегально приходит уборщица, сиделка или няня. Правда, как пояснил автор инициативы, министр финансов Баден-Вюртемберга от партии "Зеленые" Даньял Байяз, обращения должны иметь весомое основание и опираться на факты, иначе их просто не пустят в дело. "Не надо бояться, что завтра у вас под дверью появится налоговик только из-за кляузы соседа", - попытался успокоить земляков политик. Но не тут-то было.
После этой новости в Германии, где в полном разгаре идет предвыборная борьба, разразилась буря. "Зеленый" министр учредил финансовую Штази. Граждан призывают стучать на соседей и знакомых", - написал таблоид Bild. С критикой проекта выступили консерваторы из партии Меркель, а также либералы из Свободной демократической партии. "Поощрять доносы и сеять недоверие среди ближних.
Вот что нас ждет, если "Зеленые" придут в правительство", - написал в Twitter генеральный секретарь Христианско-социального союза Маркус Блуме. В свою очередь, кандидат в канцлеры от "Зеленых" Анналена Бербок поддержала региональных коллег и предложила учредить подобный сайт на федеральном уровне. По данным партии, каждый год бюджет Германии недополучает 50 миллиардов евро из-за налоговых ухищрений.
Между тем в Федеральной налоговой консультационной палате не в восторге от идеи. Там признают, что критерии для рассмотрения анонимных заявок слишком размыты. Есть опасение, что на спецподразделение налогового надзора обрушится "лавина неквалифицированных писем". "Отделение зерен от плевел займет слишком много драгоценного времени", - говорят в ведомстве. Из-за лишней бюрократии специалистам придется отвлекаться от куда более важны дел, например, проверок налоговых деклараций и финансового аудита.
Ирина Бычкова, ведущий юрист национальной юридической службы Amulex.ru:
- Сейчас любое заинтересованное лицо может обратиться в налоговые органы России с заявлением, жалобой или обращением. Сигнал о налоговом правонарушении или преступлении можно круглосуточно отправить в виде электронного сообщения через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС): nalog.ru. Кроме того, подать сообщение можно и письменно (лично) либо почтовым отправлением. Все обращения налогоплательщиков регистрируются и на все обращения готовятся письменные ответы.
Обращения граждан в госорганы, в том числе и в налоговые, рассматриваются с соблюдением положений Федерального закона N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ", жалоба в любое государственное учреждение подается с указанием ФИО, контактов (адрес, телефон).
Анонимная жалоба в налоговую инспекцию также имеет место быть и подается в ряде определенных случаев. Это возможно, когда готовится или уже совершено противоправное действие, когда выявлены факты коррупции или заявитель, который хочет остаться неизвестным, столкнулся со злоупотреблением служебным положением. Например, потребовали взятку, есть информация о готовящемся теракте, либо когда есть сведения о нарушениях трудового законодательства ("серые" зарплатные схемы, несвоевременная выплата заработной платы), незаконная предпринимательская деятельность.
По каждому сигналу территориальные налоговые реагируют соответствующим образом. Возможен выезд сотрудников оперативных отделов на место предполагаемого правонарушения, анализируются информационные базы, которыми располагают налоговые органы. Сегодня налоговые органы России располагают огромным массивом информации, позволяющим проанализировать любые стороны жизни и деятельности налогоплательщиков. Информационная база налоговой службы России, на мой взгляд, одна из лучших в современном мире.
Считаю, что создавать в России отдельный сайт для обращений о налоговых правонарушения нет необходимости.
Подготовил Роман Маркелов
Польским школьникам рекомендовали читать книги о служителях церкви
Среди книг, которые рекомендуется прочесть польским школьникам, оказались труды святого папы Иоанна Павла II "Переступить порог надежды" и "Память и идентичность", папская энциклика "Разум и вера" и его стихотворение "Римский триптих", а также жизнеописание почитаемого польскими католиками кардинала Стефана Вышинского. Эти позиции польское министерство добавило в список дополнительной, то есть остающейся на усмотрение учителя литературы.
Однако педагоги, по данным информационного портала Onet, "выразили обеспокоенность большим числом книг, связанных с католической церковью". Сообщество учителей польских школ приняло заявление, в котором напомнило чиновникам, что "общеобразовательные школы должны сохранять нейтральность, быть толерантными и уважать взгляды представителей других религий и атеистов". На что министр Пшемыслав Чарнек ответил в эфире государственного телеканала TVP, что "школа должна быть толерантной по отношению к католическому большинству, а не пытаться установить диктатуру атеизма".
Действительно, Польша является европейским лидером по числу католиков. В представленном в марте исследовании католического информационного агентства говорится, что более 90 процентов поляков относят себя к последователям католической церкви. Однако большинство из них - представители старшего поколения. А вот число верующих среди молодежи в последние годы неуклонно снижается. Среди опрошенных в рамках исследования "Костел в Польше" студентов практикующими католиками себя назвали лишь 30 процентов.
И, по мнению наблюдателей, чтением энциклик делу не поможешь. Скорее, наоборот: чем теснее связь между властями из правящей право-консервативной партии "Право и справедливость" и польским епископатом, чем настойчивее попытки заставить молодежь идти в костелы, тем меньше будет желающих делать это по велению души.
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ:
- У авторов открытого письма от Ассоциации школьных учителей Польши в министерство образования прежде всего хочется уточнить, что они имеют ввиду. Идет ли речь о художественной литературе или о литературе исторической, религиоведческой, философской. Если речь о специальной религиозной литературе, то я вообще здесь не вижу никакой беды. Я давно и последовательно выступаю за как можно более глубокое и широкое изучение религиозной культуры на всех этапах образования - и в школе, и в колледже, и в университете. Потому что это основание любой культуры. И человек, незнакомый с этой частью культуры, просто не знает алфавита. Не умеет эту культуру "читать" и ничего не поймет вокруг себя, потеряется и в музеях мира, и в мировой музыке, и в мировой литературе. И будут говорить, как мне недавно одна студентка сказала, что "В начале было Слово", сказал Николай Гумилев. Прекрасно, заметил я, что вы знаете Гумилева, но то, что вы не знаете источник этой фразы, вообще-то культурная катастрофа.
Поэтому если речь о преподавании религиозной культуры, то я на стороне тех, кто выступает за это. Если речь о художественной литературе, то здесь все зависит исключительно от художественного уровня текста и таланта автора, а не от религиозных или конфессиональных его воззрений.
Конечно, в школе, если она позиционирована как светская, а не религиозная, недопустимо делать религиозную принадлежность ученика условием его образования. Или вводить молитвы на уроках. Но этого не бывает обычно. С религиозными темами в школе соприкасаются в рамках изучения культуры.
Александр Архангельский, писатель, журналист:
Мы должны понимать, что не только в польском образовании, но и в Польше в целом в последнее время происходят довольно неприятные процессы.
Крайне правые силы берут реванш, и тень от этого ложится на все происходящее вокруг, все воспринимается сквозь призму идеологических споров и дискуссий. Так, в Польше Институт национальной памяти превратился в некоторый аналог идеологического ведомства. Вводятся запреты на обвинения поляков в участии в Холокосте и содействии ему. А когда идет очень жесткая идеологическая борьба, то церковь, с одной стороны, не может оказаться вне поля этой битвы, а с другой - она сама часто воспринимается как институт, производящий эту крайне правую идеологию. И страх того, что Польша превращается в страну крайне правых, разумеется, не может не проецироваться на то, что изучается в школе. И в этом смысле, я думаю, что я скорее с теми, кто пишет такие письма, чем с теми, кто против этих писем возражает. Школа все-таки институт специальный. Она для всех. Она не может преподавать только детям из католических семей или только детям из семей православных, мусульман, иудеев, атеистов. Она должна за исключением небольшого количества конфессиональных или этнических школ преподавать всем. Но если она "для всех", она не может транслировать какую бы то ни было идеологическую платформу. Может только рассказывать о существоваснии разных идеологий и разных версий, в том числе и литературных. Не заметая все под какую-бы то ни было одну крышу.
Мы, соавторы школьных учебников, и директор православной гимназии, договариваемся, что я мешаю ей двигаться в православную сторону, а она мне мешает двигаться в прогрессистскую. Потому что мы хотим разговаривать со всеми школьниками. Школа, конечно, светский институт. И государство должно обеспечивать право каждому исповедовать ту веру, с которой он себя ассоциирует. Не может быть ущемления прав верующих и навязывания церковной позиции тем, кто ее не разделяет. И это всегда "рассказ о..." - не трансляция католического взгляда на литературу, а рассказ о том, что есть такой взгляд, и есть другой. И наше дело - собственно литература, а она и уже, чем культ, и шире, чем культ.
Подготовила Елена Яковлева