Как отличается подход к работе и образованию в России и за границей

В Британии офисные работники согласны отдать до 8 процентов своей зарплаты, чтобы сохранить удаленку. В США есть такие, кто готов потерять даже четверть своих доходов, лишь бы работать из дома. А наше законодательство напрямую запрещает снижать доходы тех, кто работает.

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