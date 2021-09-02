Кардиолог Бабаликашвили посоветовала не пить чай и кофе после COVID-19

Кардиолог Анна Бабаликашвили посоветовала 2-3 месяца не пить крепкий черный чай и кофе тем, кто переболел COVID-19. Эти напитки вызывают учащенное сердцебиение, а при коронавирусной инфекции в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система - даже после легкой формы, подчеркивает врач.

"После ковида и так на какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее", - объяснила Бабаликашвили в эфире радио Sputnik.

А вот зеленый чай пить можно. Он содержит вещества, которые прекрасно воздействуют на тонус сосудов.

К черному чаю и кофе возвращаться нужно постепенно, начиная с одной-двух чашек в день. И обязательно надо прислушиваться к собственному организму. Если выпитое не вызывает неприятных ощущений - значит можно больше не ограничивать себя в любимых напитках.