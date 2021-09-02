Кинематографистов-дебютантов научат правильно защищать свои проекты

Образовательный интенсив "Искусство питчинга" для кинематографистов, подающих дебютные проекты для получения финансовой поддержки от Минкультуры России, пройдет в Москве. Даты проведения - с 3 по 5 сентября. В программе - лекции и мастер-классы от ведущих режиссеров, сценаристов и продюсеров, среди которых Тимур Бекмамбетов, Антон Калинкин, Петр Ануров, Александр Котт, Наталья Кудряшова, Рубен Дишдишян, Илья Стюарт, Марина Разбежкина, Наталья Дрозд, Елена Гликман и другие.

Офлайн-программа пройдет в пространстве "Старт Хаб" на "Красном Октябре". Здесь для молодых кинематографистов проведут индивидуальные тренинги кураторы программы Анна Гудкова (редактор, продюсер, автор книги "Питчинг. Как представить и продать свою идею"), Евгений Григорьев (креативный продюсер Свердловской киностудии) и Алена Сычева (киновед, продюсер анимационного кино). Авторы каждого проекта, прошедшего предварительный отбор экспертной комиссии Минкультуры России для участия в питчинге дебютных работ, получат индивидуальную консультацию. Также участников ждут групповые занятия.

Онлайн-программа продлится три дня. Все желающие смогут онлайн присоединиться к круглым столам, мастер-классам и кейс-стади от ведущих специалистов отрасли. Тематически программа посвящена трем блокам: "Подготовка материалов", "Индустрия", "Международный контекст". Участники также рассмотрят изменения в киноиндустрии после пандемии, а также просмотрят и обсудят фильмы, которые получили государственное финансирование и были признаны и зрителями, и профессиональным сообществом.

"Поддержка представителей киноиндустрии на всех этапах отбора - важное для нас направление. Успешная презентация своего проекта является одним из ключевых навыков профессиональной карьеры, который необходим при любых публичных выступлениях. Уверена, что образовательная программа с участием ведущих экспертов отрасли позволит молодым режиссерам узнать, как сделать оригинальную презентацию проекта, убедительно заинтересовать аудиторию и перенять опыт от мастеров индустрии", - поделилась глава Минкультуры России Ольга Любимова.

"Предварительный тренинг - необходимая и чрезвычайно полезная часть большинства крупных индустриальных и фестивальных питчингов. Участникам всегда важно и нужно увидеть себя и свою команду со стороны, получить структурированную, внятную и конструктивную реакцию на презентацию и собственно на сам проект, так как, долго находясь внутри разработок, трудно заметить даже довольно очевидные ошибки и слабые места. Готовность Минкульта провести такой тренинг - огромный шаг навстречу индустрии в целом и дебютантам в частности, и значимость такого решения невозможно переоценить", - рассказывает куратор образовательной программы Анна Гудкова.