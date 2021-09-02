Кинематографистов-дебютантов научат правильно защищать свои проекты

Новости

WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро 17:05
Samsung представила новую камеру для смартфонов 17:01
Президент Польши ввел режим ЧП на границе с Беларусью 16:59
ЦБ спрогнозировал, когда ждать снижения инфляции в России 16:42
Вратарь Крицюк перешел в "Зенит" 16:27
Си Цзиньпин: В Китае создадут Пекинскую фондовую биржу 16:26
"Людей жалко": Мантуров оценил возможность появления электросамоката Aurus 16:24
МЧС обнаружило атомный реактор первого советского атомного ракетоносца К-19 16:18
Мантуров не исключил возможность выдачи льготных автокредитов учителям 16:16
На полях ВЭФ прошла российско-монгольская историческая конференция 16:03
Тепло вернется в Москву на будущей неделе 15:54
Министр транспорта: Авиакомпании могут не успеть освоить дополнительные субсидии 15:52
Собянин: Масштабная программа по реконструкции поликлиник в столице продолжается 15:48
Песков оценил шансы на саммит президентов России и Украины 15:48
В Подмосковье ввели новую меру поддержки для детей-инвалидов 15:44
В ЕР предложили переход школ на российское ПО и общие тарифы 15:42
Песков: Приближение НАТО к границам РФ вынудит принимать контрмеры 15:35
Twitter будет бороться с травлей пользователей 15:33
Собянин поручил провести комплексное благоустройство прудов в районе Марьино 15:31
Число льготных авиамаршрутов на Дальнем Востоке могут удвоить 15:26
Пассажиропоток на авиатранспорте в 2021 году достигнет 100 млн человек 15:25
"Газпром" определил сроки полной газификации России 15:23
Путин: Здравоохранением в ДФО Госсовет должен заняться отдельно 15:20
Кимоно и рентгеновские снимки: Какие вещи забывали пассажиры аэроэкспрессов 15:20
Путин поручил обсудить возможность отмены НДС при ремонте судов 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 16:15
Рубрика: Культура

Кинематографистов-дебютантов научат правильно защищать свои проекты

Текст: Сусанна Альперина

Образовательный интенсив "Искусство питчинга" для кинематографистов, подающих дебютные проекты для получения финансовой поддержки от Минкультуры России, пройдет в Москве. Даты проведения - с 3 по 5 сентября. В программе - лекции и мастер-классы от ведущих режиссеров, сценаристов и продюсеров, среди которых Тимур Бекмамбетов, Антон Калинкин, Петр Ануров, Александр Котт, Наталья Кудряшова, Рубен Дишдишян, Илья Стюарт, Марина Разбежкина, Наталья Дрозд, Елена Гликман и другие.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер первого сериала "Квартета И" "В Бореньке чего-то нет"

Офлайн-программа пройдет в пространстве "Старт Хаб" на "Красном Октябре". Здесь для молодых кинематографистов проведут индивидуальные тренинги кураторы программы Анна Гудкова (редактор, продюсер, автор книги "Питчинг. Как представить и продать свою идею"), Евгений Григорьев (креативный продюсер Свердловской киностудии) и Алена Сычева (киновед, продюсер анимационного кино). Авторы каждого проекта, прошедшего предварительный отбор экспертной комиссии Минкультуры России для участия в питчинге дебютных работ, получат индивидуальную консультацию. Также участников ждут групповые занятия.

Онлайн-программа продлится три дня. Все желающие смогут онлайн присоединиться к круглым столам, мастер-классам и кейс-стади от ведущих специалистов отрасли. Тематически программа посвящена трем блокам: "Подготовка материалов", "Индустрия", "Международный контекст". Участники также рассмотрят изменения в киноиндустрии после пандемии, а также просмотрят и обсудят фильмы, которые получили государственное финансирование и были признаны и зрителями, и профессиональным сообществом.

"Поддержка представителей киноиндустрии на всех этапах отбора - важное для нас направление. Успешная презентация своего проекта является одним из ключевых навыков профессиональной карьеры, который необходим при любых публичных выступлениях. Уверена, что образовательная программа с участием ведущих экспертов отрасли позволит молодым режиссерам узнать, как сделать оригинальную презентацию проекта, убедительно заинтересовать аудиторию и перенять опыт от мастеров индустрии", - поделилась глава Минкультуры России Ольга Любимова.

Фото: Предоставлено пресс-службой фильма
Вышел трейлер фильма "Блокадный дневник"

"Предварительный тренинг - необходимая и чрезвычайно полезная часть большинства крупных индустриальных и фестивальных питчингов. Участникам всегда важно и нужно увидеть себя и свою команду со стороны, получить структурированную, внятную и конструктивную реакцию на презентацию и собственно на сам проект, так как, долго находясь внутри разработок, трудно заметить даже довольно очевидные ошибки и слабые места. Готовность Минкульта провести такой тренинг - огромный шаг навстречу индустрии в целом и дебютантам в частности, и значимость такого решения невозможно переоценить", - рассказывает куратор образовательной программы Анна Гудкова.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке
Мишустин: Человек не должен догонять технологии
Эффективность "Спутника V" против всех известных штаммов составила 94,8%
Песков: США и Украина дружат против России
Как готовят к полету в космос героев российского фильма "Вызов"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"