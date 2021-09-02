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02.09.2021 19:08
Рубрика: Общество

Совместное дело нас сближает

Нефтяников РФ и КНР связывает крепкая дружба
Текст: Ван Цзюнь (глава представительства "Синопек" в России и Средней Азии)
Российская газета - Спецвыпуск № 201(8552)
В первое воскресенье сентября в России отмечается День работника нефтяной и газовой промышленности, который наши российские коллеги отмечают уже более 55 лет.
Ван Цзюнь: Уверен, что братство нефтяников Китая и России будет только крепнуть. Фото: Константин Завражин Ван Цзюнь: Уверен, что братство нефтяников Китая и России будет только крепнуть. Фото: Константин Завражин
Ван Цзюнь: Уверен, что братство нефтяников Китая и России будет только крепнуть. Фото: Константин Завражин

Долгая история существования этого праздника лишний раз подтверждает важную роль нефтегазовой отрасли в экономическом развитии и социальном благополучии страны. И это, разумеется, касается не только России - большого друга и соседа Китая.

Фото: Istock
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В Китае день нефтяника не отмечается. Но мы, сотрудники Китайской нефтехимической корпорации "Синопек" в России, в этот день разделим радость наших российских коллег. Потому что вот уже более 15 лет наша компания работает на российском рынке. В далеком 2006 году "Синопек" совместно с "Роснефтью" выкупила у ТНК-ВР "Удмуртнефть", в активе "Синопек" - 49 процентов акций компании. И мы ни разу не пожалели об этой сделке: предприятие поступательно развивается, стабильно ведет добычу сырья, закрывая примерно 60 процентов объема добычи нефти в регионе. Под управлением двух акционеров - КНХК "Синопек" и НК "Роснефть" - "Удмуртнефть" стабильно, планомерно и эффективно развивает производство, строго соблюдает требования промышленной безопасности и охраны окружающей среды и уделяет особое внимание социальной ответственности бизнеса. Наряду с этим предприятие вносит весомый вклад в развитие экономики Удмуртской Республики. "Удмуртнефть" является примером успешного взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Россией в нефтегазоносных отраслях и вносит вклад в укрепление стратегических партнерских связей двух стран.

И сегодня сотрудников "Удмуртнефти" и "Синопек" связывает не только профессиональный интерес, но и крепкая дружба и взаимовыручка. Вот показательный пример, хотя и печальный: когда летом этого года разбился в автокатастрофе топ-менеджер "Удмуртнефти", в оказании помощи его семье приняли участие большинство сотрудников разных дочерних организаций "Синопек", находящихся в разных регионах в России, причем даже те, кто не был с ним лично знаком. Все это говорит об особом коллективном духе нефтяников вне зависимости от национальности и региона работы.

Сегодня отношения России и Китая находятся на пике дружбы, и это задает тон дальнейшему сотрудничеству компаний в нефтегазовой сфере. Уверен, что "нефтяное братство" будет крепнуть и впредь. И работники отрасли из России и Китая приложат все усилия, чтобы наши страны оставались среди мировых лидеров в области добычи и переработки углеводородного сырья. Что наша обоюдная ответственность, компетенции и богатый профессиональный опыт будут и впредь способствовать укреплению позиций российской и китайской нефтегазовой промышленности на мировом рынке. Ведь нефтегазовая отрасль по праву считается одним из крупнейших и динамично растущих секторов экономики, и ее эффективная работа во многом определяет жизнеобеспечение наших стран.

С праздником, коллеги! Здоровья, мира, благополучия!

Досье "РГ"
Фото: Сайт "Партнеры"
На китайском месторождении совершили прорыв в разведке сланцевой нефти

Ван Цзюнь родился в 1965 году в провинции Цзянсу, КНР. В 1994 году защитил кандидатскую диссертацию в МГУ по специальности "геология и геохимия горючих ископаемых". В 1994-1996 годах - на преподавательской работе. В 1996-2006 годах - начальник отделения, заместитель генерального геолога в научно-исследовательском институте по разведке и разработке нефти при "Синопек". В 2006-2010 годах - замглавы представительства "Синопек" в России. С октября 2010 по июнь 2018 года - глава представительства "Синопек" в России и зампредседателя правления "Удмуртнефть", член совета директоров "Удмуртнефть". С июня 2018 по октябрь 2019 года - замгендиректора технико-экономического института при "Синопек". С октября 2019 года - глава представительства "Синопек" в России и Средней Азии.

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