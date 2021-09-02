Консолидация ресурсов становится трендом в нефтехимии

Сегодня нефтегазохимия все чаще рассматривается как одно из важнейших направлений работы ТЭК.

Сейчас темпы роста здесь в 1,5 раза выше, чем в среднем по мировой экономике. Отрасль может принести от 9 до 18 миллиардов долларов дополнительной выручки от несырьевого экспорта в год. А сам этот сегмент способен стать одной из самых перспективных отраслей российской экономики и обеспечить глубокую переработку углеводородов.

В РФ, согласно планам, до 2030 года могут быть построены 100 новых нефтегазохимических установок с общим объемом инвестиций более 3 триллионов рублей. Это позволит создать почти 10 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

Для стимулирования отрасли и модернизации производственных мощностей в минувшем году было принято знаковое решение в регуляторной сфере - закон, вводящий обратные акцизы на этан и СУГ как сырья для газохимии. Право на получение обратных акцизов имеют новые производства, введенные после 1 января 2022 года. Как отметил ранее директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов, текущее регулирование нефтегазохимической отрасли в России направлено на то, чтобы быстрее привлечь в нее инвестиции.

Отдельное направление, которое необходимо развивать, - малотоннажная нефтехимия, считают в ведомстве. Те же полиэтилен, полипропилен, являясь продуктом нефтехимии, являются и сырьем для дальнейших переделов. На уровне правительства идет подготовка комплекса мер для увеличения на 70 процентов объемов выпуска мало- и среднетоннажной продукции до 2030 года.

Ответом на сохраняющуюся высокую конкуренцию на мировых рынках может стать консолидация усилий по развитию бизнеса благодаря объединению возможностей крупнейших отраслевых игроков. Так, например, объединение нефтегазохимических бизнесов "СИБУР Холдинг" и "ТАИФ" может вывести РФ в пятерку лидеров на мировом рынке полиолефинов и каучуков. "Создание объединенной компании позволит повысить устойчивость ее нефтегазохимического бизнеса и конкурентоспособность на мировом рынке, создаст дополнительные возможности для роста российской нефтегазохимической индустрии с учетом ее высокой капиталоемкости, дальнейшего роста химического несырьевого экспорта, приведет к созданию новых рабочих мест и даст новые возможности решения вопросов устойчивого развития и экологии. Компания получит масштабный синергетический эффект за счет диверсификации сырьевой базы, оптимизации дистрибуции и логистики, развития R&D блока, а также повышения операционной эффективности активов", - говорится в сообщении "СИБУРа".

Нефтехимия способна стать одной из наиболее перспективных отраслей экономики

На базе консолидации существующих активов будет реализован еще один проект. "РусГазДобыча" планирует построить газоперерабатывающий комплекс на площадке "Газпром нефтехим Салавата". В дальнейшем эти активы планируется объединить с "Газпромом" в составе совместного предприятия с учетом стоимости активов сторон. Как сообщил гендиректор "РусГазДобычи" Константин Махов, комплекс будет перерабатывать этансодержащий газ Надым-Пур-Тазовского региона и Тамбейского месторождения. Ранее был подписан договор на поставку до 28 миллиардов кубов природного газа на будущий комплекс в Салавате.

Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа "Русхим" договорились о партнерстве, которое предусматривает инвестиции в проект создания в Ненецком АО нового вертикально-интегрированного газохимического комплекса. "Инвестиция фонда в создание газохимического комплекса в НАО направлена на развитие стратегически важного региона российской Арктики, комплексное развитие СМП с интеграцией ключевых нефте- и газохимических предприятий. Проект осуществляется в рамках стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения нацбезопасности на период до 2035 года", - отмечают в РФПИ.

250 миллиардов долларов должен составить объем несырьевого экспорта России к 2024 году

В рамках проекта предполагается разработка Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений со строительством завода по производству метанола мощностью 1,8 миллиона тонн с возможностью последующего увеличения. Кроме того, будет построена портовая инфраструктура с выходом на Северный морской путь для экспорта продукции. "Производство метанола - одна из наиболее динамично развивающихся в нефтегазохимии отраслей. Газохимический комплекс в НАО будет обладать полной самодостаточностью по сырью, производству и отгрузке готовой продукции. Сырьевая база проекта уже сформирована за счет двух крупных газоконденсатных месторождений. В рамках проекта будут осуществлены инвестиции и в новый порт Индига, который станет важным элементом морской инфраструктуры для экспорта продуктов газохимии по маршруту Северного морского пути", - прокомментировал планы Фонда его руководитель Кирилл Дмитриев.

Примечательно, что даже в период ограничительных мер и спада деловой активности основные отраслевые риски - высокая капиталоемкость и продолжительные сроки реализации нефтехимических проектов - не снизили интерес инвесторов к развитию новых проектов. Как рассказал генеральный директор Центра Отраслевых Исследований Андрей Костин: "В первые месяцы локдаунов мы боялись, что многие проекты будут отменены, потому что прогнозы по спаду экономики были катастрофичны. Но по прошествии времени стало ясно, что рынки не падают, цены быстро восстанавливаются, и тотальной отмены проектов не будет. Более того, многие компании стартовали в пандемийный период и приступили к строительству своих мощностей. Отрасль очень быстро адаптировалась и нашла возможность продолжить инвестиционную работу практически без сбоев", - резюмировал эксперт.