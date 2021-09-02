Лукашенко рассчитывает на расширение кооперации с Китаем

Мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, закрытие границ, разрыв логистических цепочек и рост протекционизма, колоссальное давление на систему здравоохранения и отмена международных культурных мероприятий, по словам белорусского лидера, "стали беспрецедентным испытанием для рынка услуг".

В то же время, он констатировал, что кризис стимулировал бум цифровых технологий и послужил своего рода импульсом для качественной перезагрузки традиционной сферы услуг. "В этом контексте впечатляет передовой опыт Китая по развитию и внедрению услуг дистанционного образования, онлайн-диагностики и лечения, применению цифровых технологий в области туризма", - сказал Лукашенко, отметив, что РБ "уделяет особое внимание наращиванию экспорта и импорта услуг".

Беларусь, подчеркнул оратор, рассчитывает на расширение сотрудничества с Китаем в этой сфере как одним из ключевых партнеров страны. В этой связи он обратил внимание на тот факт, что в мире происходит активный рост глобальной электронной коммерции, в том числе трансграничной, объемы которой прирастают на 50 процентов ежегодно.

Данный инструмент, по его мнению, стал эффективным ресурсом для восстановления экономического роста. И официальный Минск "видит большие перспективы в выходе на китайские онлайн-площадки для продвижения не только товаров, но и услуг в сферах образования, туризма, медицины".

Мировая цивилизация, напомнил президент, пережила и "логистический коллапс". Но благодаря своему географическому положению транспортная инфраструктура Беларуси пользуется активным спросом в качестве надежного транзитного коридора "Пояса и пути". Только с 2014-го по 2020 год удалось в четырнадцать раз увеличить объемы контейнерных перевозок по маршруту Китай - Европа - Китай, следующих по железной дороге через РБ. Президент заверил китайских партнеров, что республика и впредь будет "принимать все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения железнодорожных составов по данному маршруту".

Беларусь, подчеркнул в заключение Лукашенко, продолжит вносить свой вклад в скорейшее восстановление мировой экономики и развивать разноплановое и взаимовыгодное международное сотрудничество в сфере услуг.