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02.09.2021 23:34
Рубрика: Власть

Лукашевич: В подконтрольной Киеву части Донбасса есть тайные тюрьмы

Россия обеспокоена наличием тайных тюрем на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Донбасса. Там практикуется произвольное содержание под стражей. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, чьи слова приводятся на странице постпредства в соцсети Twitter.

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"Это [существование секретных тюрем в Донбассе] подтвердила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Ф. Фрейзер", - добавил Лукашевич.

Как напоминает ТАСС, эта структура в сентябре 2020 года в своем докладе по ситуации в Донбассе отметила, что представители украинских правоохранительных органов зачастую выбивают признательные показания из участников конфликта в Донбассе на стороне Донецка и Луганска. При этом их могли задерживать без соответствующего решения суда. Кроме того, миссия нашла несколько уголовных дел, которые находились в суде более четырех лет.

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