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02.09.2021 10:51
Рубрика: Культура

Марина Степнова: Мне принципиально важно - как написано, а не о чем

Текст: Инга Бугулова
День рождения 2 сентября празднует Марина Степнова - ее роман "Сад" в этом году вошел в короткий список национальной премии "Большая книга". А до этого настоящим хитом стали "Женщины Лазаря", причем не только у нас, но и за границей - The Guardian внесла книгу в топ-10 романов, действие которых происходит в России. Для кого пишет Марина Степнова и что думает о том, что ее стилистику иногда характеризуют как "избыточно хорошо", она рассказала "Российской газете".

Писательница отметила, что нет ничего страшного в том, когда стиль повествования начинает привлекать больше внимания, чем смысл происходящего:

Дуня Смирнова и Марина Степнова написали сценарий фильма "Плотник"

"Мне не кажется, что это проблема. В литературе, в архитектуре, в живописи, да хоть за верстаком в гараже - везде, где что-то делают не поточным методом, всегда будут находиться люди, готовые месяцами и даже годами убиваться над каким-нибудь мазком или завитком, добиваясь реального или воображаемого совершенства. Зачем они это делают? Трудно сказать. Вероятно, причины у каждого свои. В моем случае это какая-то гримаса личности, свойство - вроде тика или манеры стаптывать обувь. Очень неполиткорректную и даже обидную вещь скажу, простите - но мнение читателей меня не интересует совершенно. Я сама с собой в эти бирюльки играю, для собственного удовольствия, а не для лайков или всенародного обожания".

По словам Марины Степновой, она сама читатель, который ищет в книгах "именно то, что критик Виктор Топоров назвал "избыточно хорошим".

"Мне принципиально важно - как написано, а не о чем. Но я очень понимаю и другую часть населения, которой все эти стилистические излишества - стекловата по голому заду. Не бывает текстов, которые нравятся всем. И слава богу", - подчеркнула писательница.

Полную версию беседы Павла Басинского с Мариной Степновой читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".

Справка "РГ"

Марина Степнова родилась 2 сентября 1971 года в Ефремове Тульской области. В 2005 году вышел первый роман писательницы "Хирург", в 2011 году - второй роман "Женщины Лазаря", переведенный сегодня на более чем 20 языков. В 2014-м выходит "Безбожный переулок", в 2020-м - "Сад". Марина Степнова - лауреат и номинант практически всех главных литературных премий страны.

Культура Литература Литература с Павлом Басинским Премия "Большая книга"

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