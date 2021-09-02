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02.09.2021 16:18
Рубрика: Власть

МЧС обнаружило атомный реактор первого советского атомного ракетоносца К-19

Текст: Иван Петров

Специалисты отряда "Центроспас" МЧС России обнаружили контейнер атомного реактора подводной лодки К-19. Находка, как сообщил руководитель государственного центрального аэромобильного отряда "Центроспас" Евгений Линейцев, лежит на дне в заливе Амбросиева в Карском море. Отмечается, что контейнер с атомным реактором подлодки обнаружен на месте захоронения радиоактивных отходов. В настоящее время специалисты обследуют в том районе на глубине потенциально опасные объекты.

Первая советская атомная подлодка станет музеем

Обнаружить подлодку удалось с помощью гидролокационной съёмки, соответствующее оборудование установлено на судне "Академик Мстислав Келдыш". Оно дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева, где по плану экспедиции пройдут работы по поиску контейнера атомного реактора подлодки К-19. В подводных поисках используется малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат "Фалькон".

Линейцев уточнил, что сейчас специалисты проводят осмотр объекта. "Принято решение проведения спектрального анализа, а также забора растительного материала с него. Работы продолжаются", - написал на своей странице в Facebook руководитель "Центроспаса".

В МЧС России напомнили, что "Академик Мстислав Келдыш" ежегодно проводит арктические экспедиции к берегам Новой Земли в Карское море. Текущая экспедиция стартовала 28 августа.

Напомним, в разные годы в четырех заливах Карского моря после испытаний ядерного оружия на Новой Земле были захоронены многочисленные объекты. В частности, обломки атомного ледокола "Ленин", в том числе его ядерный реактор, а также атомная подводная лодка К-27. Только в Новоземельской впадине, по данным МЧС, находятся около 1,2 тысячи опасных подводных радиоактивных объектов.

Справка "РГ": К-19 - атомная подводная лодка проекта 658, оснащенная баллистическими ядерными ракетами, являлась первым советским атомным ракетоносцем. Спуск на воду K-19 состоялся в октябре 1959 года, в ноябре 1960-го госкомиссия подписала акт о завершении госиспытаний, и субмарина вступила в строй. Из-за многочисленных аварий подлодка получила на флоте прозвище "Хиросима". Подводку вывели из состава ВМФ в апреле 1990 года, лодку утилизировали.

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