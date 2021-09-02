Министр Александр Козлов предложил создать фонд природы

Создать специальный фонд природы, деньги из которого будут использованы для реализации экологических проектов, ликвидации свалок, очистки рек, охраны лесов и других важные задач предложил глава Минприроды Александр Козлов.

"Одновременно с законопроектом (об обязанности собственников опасных производств устранять весь экологический ущерб, образовавшийся в процессе их работы - "РГ") начнет действовать механизм "окрашивания" средств, - приводит слова министра "Коммерсантъ". - Платежи за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за административные правонарушения, платежи по искам о возмещении вреда теперь будут тратиться исключительно на экологические проекты. То есть фактически создаем природный фонд!".

Речи о создании отдельной организации не идет, пояснили в пресс-службе Минприроды. Условный фонд природы будет находится внутри бюджета и состоять из "окрашенных" денег, собранных за экологические нарушения от недобросовестных природопользователей.

Законопроект, устанавливающий целевое использование денег, полученных от нарушителей природоохранного законодательства, будет внесен в Госдуму осенью, добавил Александр Козлов.

Подробнее о том, какие еще задачи стоят перед Минприроды, Александр Козлов рассказал в интервью "Российской газете".