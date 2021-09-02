Минтруд разработает новые нормы охраны труда

Правила расследования причин микротравм сотрудников, полученных на рабочем месте, выявления опасностей и профессиональных рисков на производстве, ведение аудио- и видеофиксации соблюдения правил охраны труда будут регулироваться подзаконными нормативными актами, принять которые минтруд планирует до конца года. Об этом глава министерства Антон Котяков рассказал в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Все эти новшества предусмотрены поправками в Трудовой кодекс, которые были внесены в июле. Они вступят в силу с 1 марта 2022 года. Многие из них предполагают принятие дополнительных документов правительством. Например, новая редакция Трудового кодекса запрещает проведение работ в опасных условиях труда до того, как работодатель не устранит угрожающие здоровью и жизни работников факторы.

Однако из этого правила есть два исключения, объясняет адвокат юридической фирмы Orchards Петр Мацкевич. Во-первых, работать в опасных условиях можно в случае предотвращения или устранения чрезвычайной ситуации. И, во-вторых, если конкретный вид опасных работ будет указан в утвержденном правительством перечне. Просто потому, что для этого вида деятельности более безопасного способа еще не придумали. Такой перечень среди прочих документов и предстоит разработать минтруду.

Уже анонсированы 16 документов по охране труда, над которыми работает Минтруд, уточнила замгендиректора компании Ancor Снежана Орлова. По ее словам, новшества затронут все аспекты охраны труда. При организации безопасного труда теперь будет использован подход, предусматривающий выявление и исключения рисков для работников. Ждут от ведомства и рекомендации по учету мелких повреждений работников, после которых им не пришлось брать больничный.

Отдельный нормативный акт будет регулировать электронный документооборот в сфере охраны труда. Это особенно важно в связи с распространением удаленной занятости, отметили в Ассоциации менеджеров. Контроль за охраной труда теперь можно будет вести с помощью средств видео- или аудиофиксации, причем доступ к таким данным может быть предоставлен инспекции труда. Предполагается, что это упростит проведение проверок.

"Изменения трудового законодательства направлены на расширение самостоятельности работодателей и своевременном принятии мер для обеспечения безопасных условий труда", - обращает внимание партнер агентства юридических услуг Rodl & Partner Алексей Сапожников. По его словам, изменение нормативной базы потребует проведения тренингов персонала, пересмотра локальных правил и приказов. Кроме того, надо будет провести специальную оценку условий труда людей. Как только Минтруд выпустит разрабатываемые документы, они смогут заняться этой работой.