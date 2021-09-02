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Мобильный интернет в России стал одним из самых дешевых в мире

Текст:   Антон Благовещенский
02.09.2021,  
18:12
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россия вошла в тройку стран с самым дешевым в мире мобильным интернетом. По данным исследователей из StocksApps, средняя стоимость одного гигабайта трафика в нашей стране составляет 29 центов, или чуть больше 21 рубля, сообщает РИА Новости.

Первое и второе места заняли Израиль и Италия - там стоимость гигабайта мобильного трафика стоит 5 и 27 центов соответственно.

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В перечень государств с самым дорогим мобильным интернетом вошли Греция, Объединенные Арабские Эмираты и Новая Зеландия, где один гигабайт мобильных данных обойдется в 7-8 долларов, или около 500-600 рублей.

интернет
Фото: iStock
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