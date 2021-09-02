На что направлены космические исследования белорусских ученых

Исследования процессов в космическом пространстве, по словам заместителя председателя президиума академии наук Беларуси Сергея Килина, "относятся к основным национальным приоритетам республики".

Комментируя новейшие достижения в этой области на проходящей в австрийской столице сессии комитета ООН, глава белорусской делегации констатировал, что РБ "сотрудничает со многими зарубежными государствами". При этом академик особо отметил масштабные связи, которые развиваются с коллегами из Союзного государства - "как в двустороннем формате, так и на региональном уровне в рамках СНГ и ЕАЭС".

Ученый напомнил, что Беларусь и в минувшем веке была технологическим центром оптики и микроэлектроники. Именно эти два направления и стали основой для развития национальной космической программы. Во-первых, уточнил он, республика производит оптическую целевую аппаратуру для спутников дистанционного зондирования Земли, а также электронные компоненты для космической техники.

Кроме того, специалистами создаются передовые технологии обработки информации, производятся новые изделия и материалы для космического применения. "Изготовление бортовой научной аппаратуры и программно-аппаратных комплексов цифровой обработки информации, уникальных стендов для исследования тепловой защиты космических аппаратов, систем и комплексов телеметрических и траекторных измерений характеристик полета ракет-носителей - это далеко не полный список разработок для космического использования", - констатировал заместитель председателя президиума НАН.

Обладая новейшей системой дистанционного зондирования Земли, добавил академик, РБ вносит существенный вклад и в международные проекты по изучению процессов, происходящих на земной поверхности и в космическом пространстве. В качестве примера он сослался на разработанную в стране научную аппаратуру, которая устойчиво работает на борту Международной орбитальной станции.

А для международного космического проекта по исследованию Меркурия белорусские разработчики сконструировали многослойные электромагнитные экраны. Они установлены, в частности, на борту японского космического аппарата Mercury MagnetosphericOrbiter, который участвует в исследовательской миссии, подготовленной Европейским космическим агентством совместно с японским агентством аэрокосмических исследований.

Прогресс в космических областях сферах, отметил ученый, позволил успешно развить производство "инновационных оптических и микроэлектронных изделий и для других применений", создавать в республике новые рабочие места и осуществлять подготовку специалистов в высокотехнологичных областях.

Научные инновации и потребности космической отрасли, резюмировал Килин, не только обогащают международное научное сообщество, "предоставляя уникальные возможности для развития человеческого потенциала, но и выступают локомотивом экономического развития".

Следует добавить, что Беларусь уже семь лет является членом Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, уточняет БЕЛТА.