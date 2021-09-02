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В мире
02.09.2021 16:03
Текст: Елена Новоселова

На полях ВЭФ прошла российско-монгольская историческая конференция

"Сегодня российско-монгольские отношения, пережившие бурное столетие испытаний, призваны выйти на качественно новую ступень стратегического партнерства, - заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, открывая конференцию "Исторические и современные тренды взаимоотношений России и Монголии". - Рассчитываю, что диалог российских и монгольских историков, проходящий на полях Восточного экономического форума, внесет свой вклад в достижение этой общей цели".

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Глава РИО напомнил, что пятого ноября 2021 года исполнится 85 лет установления российско-монгольских межправительственных отношений. "Соглашение между правительствами РСФСР и Монголией было заключено на переломе эпох, в период коренного переустройства всей системы общественных отношений в двух странах, - сказал он. - Общий вектор развития, выбранный Советским Союзом и Монгольской народной республикой, в 1936 году был закреплен подписанием протокола о взаимопомощи. Убедительная победа на Халхин-Голе подтвердила незыблемость советско-монгольского союза".

А затем была Великая Отечественная война, в самые трудные годы которой "братская помощь монгольского народа стала для Советского Союза подспорьем в борьбе с врагом".

Советский Союз тоже неоднократно выступал в поддержку международного признания Монголии. "В том числе, обусловив этим свое участие в борьбе против милитаристской Японии. Курс на укрепление всеобъемлющего сотрудничества двух стран был продолжен и в послевоенные годы", - подчеркнул Нарышкин.

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