На "Спасской башне" выступил "Хор Турецкого"

Фестивальная Красная площадь стала сценой для выступления "Хора Турецкого" и вокалисток SOPRANO Турецкого.

Коллективы проводят мировой музыкальный марафон "Песни Победы" (Unity Songs). Первого сентября в их исполнении в ходе вечернего представления "Спасской башни" прозвучали "Полюшко-поле", "Черноглазая казачка", "Попутная песня" Глинки, итальянская Bella Ciao, и др.

Упомянутые артгруппы Турецкого объехали десятки стран. В этом году марафон стартовал в Азии: сначала они выступили на главных площадях городов Китая. Затем много гастролировали по Европе: концерты в Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, Хорватии, Австрии, Испании и др.

"Но спеть в сердце российской столицы, на Красной площади, - это особенно вдохновляет", - заявил перед выступлением Михаил Турецкий.

Отвечая на вопрос журналиста "Российской газеты" о том, где самые благодарные и эмоциональные зрители (кроме родной страны, конечно), Михаил выделил три города.

"Мне было очень важно спеть наши военные песни в Берлине. Такое обещание я дал своему отцу-фронтовику. Отец не верил, что это возможно. Он был призван в армию с первых дней войны, практически всю блокаду провел в Ленинграде. Рассказывал, как они голодали в окопах. Был участником прорыва блокады, а май 45-го встретил в Берлине. Прожил 97 лет. К сожалению, до нашего выступления в Берлине не дожил. В 2017 году "Песни Победы" прозвучали на берлинской площади Жандарменмаркт. В память об отце 20 тысяч человек слышали и аплодировали в Германии песням на русском языке. У нас миротворческая миссия: несмотря на все старые обиды, мы должны объединятся, чтобы сохранить наш хрупкий мир.

Выступали в Нью-Йорке, недалеко от статуи Свободы, в Бэттери-парке. Там публика очень эмоционально отреагировала: 30 минут не отпускали. А потом мы получили прокламацию из Госдепа о том, что это выступление стало культурной сенсацией.

Не менее тепло принимали нас и в Вашингтоне: на Национальной аллее, где проходят инаугурации американских президентов. Хор там пел песни о мире на разных языках. Сотрудники нашего посольства признались, что, порой, слово дипломата не способно сделать то, что удается музыкантам".

Возможности выступить на Красной площади Михаил Турецкий придает особое значение, оценивая это событие с вселенским размахом: "Нам дали возможность выйти и порадовать людей, порадовать себя и порадовать космос. У этих вибраций нет границ, мы - часть вселенной".

По-моему, основатель "Хора Турецкого" имел в виду космическую аудиторию не буквально. Но попал в точку. С орбиты Международной космической станции фестиваль "Спасская башня" заметили еще в первый день, и с чувством поприветствовали. Каждое вечернее представление слова космонавтов с орбиты транслируют на экраны по периметру Красной площади. Сама же МКС над Москвой 1 сентября пролетала рано: в 4.00 утра. Так что экипажу станции, видимо, передадут выступления музыкантов в записи.