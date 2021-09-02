Началась ежегодная вакцинация россиян против сезонного гриппа

В России началась кампания по вакцинации населения от гриппа. Об этом объявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа в Российской Федерации", - сказала Попова. В этом году ситуация особая: ведь две прививочные кампании - от COVID-19 и от гриппа - дальше будут проходить вместе.

Как отметила Попова, ситуация с заболеваемостью гриппом в стране пока стабильная. Тем не менее уже были зарегистрированы первые случаи заражения вирусом группы А (H3N2) (вирус свиного гриппа), который считается одним из опасных, так как вызывает довольно тяжелое течение заболевания. Напомним, именно этот штамм стал причиной тяжелой эпидемии в зимнем сезоне 2009-2010 год. "Это не самый лучший прогностический признак", - добавила Попова.

Хотя в прошлом эпидсезоне гриппа было мало - помогли карантин, удаленка, ношение масок. Но и вакцинация от гриппа тоже внесла свою лепту - прошлой осенью, еще не имея возможности сделать прививку от COVID-19, люди активно защищались "хотя бы" от гриппа. Ведь даже без советов врачей ясно: если "повезет" заразиться двумя инфекциями сразу - это может быть очень опасно. В Роспотребнадзоре рекомендовали регионам привить в этом сезоне не менее 60% населения. А в группах риска, определенных национальным календарем прививок, планируется защитить вакцинацией не менее 75%. Напомним, что речь идет о самых уязвимых: детях, стариках, беременных, людях с хроническими заболеваниями, а также представителях профессий, где неизбежны контакты с большим количеством людей.

Как пояснили "Российской газете" в Роспотребнадзоре, штаммовый состав вакцин в этом сезоне был изменен.

По рекомендациям ВОЗ, в этом сезоне в состав трехвалентной вакцины включены такие штаммы вирусов гриппа: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), B/Washington/02/2019, B/Phuket/3073/2013. "В рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали", - отметили в ведомстве. Появление новых штаммов гриппа связано с более интенсивным и иногда более тяжелым уровнем заболеваемости гриппом - так как против этих штаммов у населения нет иммунитета. Если, конечно, не привиться.В создании такого коллективного "щита" и заключается смысл широкой вакцинации.

Все прививки в рамках национального календаря делаются бесплатно

Регионы к вакцинации в большинстве готовы. В северных территориях, где уже осенняя погода, приглашать на прививку будут в ближайшие дни, в южных, куда инфекция приходит обычно позже, сроки немного сдвинут. При этом в регионы уже поступили и продолжают отгружаться запасы вакцин - уже отправлено около 33 млн доз, а до середины ноября отгрузят еще 27,3 млн доз. Всего для проведения прививок в нынешнем эпидсезоне предполагается использовать более 60 млн доз противогриппозных препаратов. Все прививки в рамках национального календаря люди получают бесплатно.

Что касается возможности привиться импортной вакциной, скорее всего в этом году это будет сделать сложно. Уже несколько лет, после того, как было введено правило по закупкам лекарств "третий лишний", зарубежные производители противогриппозных вакцин не имеют возможности участвовать в гостендерах. Но небольшие объемы вакцин в Россию все же поступали - их закупали для своих пациентов частные клиники. Привиться было можно на платной основе.

"РГ" отправила запросы двум крупнейшим производителям вакцин против гриппа: компании Abbot (производит вакцину "Инфлювак") и Sanofi (много лет поставляла нам вакцину "Ваксигрип"), чтобы выяснить, будет ли у россиян в этом году возможность привиться зарубежным препаратом. В Abbot не ответили оперативно на запрос, но обещали прояснить ситуацию в ближайшее время. А в Sanofi "РГ" дали четкое пояснение. "Поставки трехвалентной вакцины от гриппа "Ваксигрип" производства "Санофи Пастер С. А." Франция на территорию РФ с 2021 года прекращены, - сообщил "РГ" Юрий Мочалин, директор по корпоративным связям "Санофи" в евразийском регионе. - Решение о прекращении поставок трехвалентной вакцины "Ваксигрип" принято в связи c планами полностью перевести производство противогриппозных вакцин в шприцах на четырехвалентную вакцину, - чтобы обеспечить более широкую защиту от штаммов вируса гриппа. Эту вакцину мы подали на регистрацию в России, и сейчас уполномоченные органы проводят соответствующую процедуру. Когда четырехвалентная вакцина будет зарегистрирована, мы сможем дополнительно сообщить о возможных сроках ее поставок и когда она будет доступна в России".