Началась регистрация иностранцев, желающих учиться в российских вузах

Открыта регистрация для иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, желающих поучаствовать в отборе на обучение в российских образовательных организациях в 2022-2023 учебном году, сообщает сайт Московского дома соотечественника. Напомним, что бюджетная квота в этом году составляет 18 тысяч человек, в 2022 году - 23 тысячи, а начиная с 2023 года - 30 тысяч студентов.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Отбор иностранных граждан, желающих учиться на русском языке, проходит в два этапа. Первый этап отбора проводят зарубежные представительства Россотрудничества, а также российские посольства и загранпредставительства. Вторым - занимаются российские образовательные организации.
В случае если в стране нет представительства Россотрудничества, функции по отбору осуществляет дипломатическое представительство, в том числе Посольство Российской Федерации.
Справка "РГ"
Чтобы узнать результат отбора, необходимо обращаться в российские загранучреждения. Окончание срока подачи документов - 1 ноября 2021 года. Обучение финансируется из средств федерального бюджета. Доступ к информационной системе регистрации осуществляется по ссылке.