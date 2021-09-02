Началась регистрация иностранцев, желающих учиться в российских вузах

Отбор иностранных граждан, желающих учиться на русском языке, проходит в два этапа. Первый этап отбора проводят зарубежные представительства Россотрудничества, а также российские посольства и загранпредставительства. Вторым - занимаются российские образовательные организации.

В случае если в стране нет представительства Россотрудничества, функции по отбору осуществляет дипломатическое представительство, в том числе Посольство Российской Федерации.

Справка "РГ"

Чтобы узнать результат отбора, необходимо обращаться в российские загранучреждения. Окончание срока подачи документов - 1 ноября 2021 года. Обучение финансируется из средств федерального бюджета. Доступ к информационной системе регистрации осуществляется по ссылке.