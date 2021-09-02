Начальник Генштаба проверил готовность войск к учениям "Запад-2021"

В четверг, 2 сентября, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов прибыл в Нижегородскую область, где проверил готовность воинских подразделений и учебно-материальной базы к совместным стратегическим учениям "Запад-2021".

Герасимов заслушал доклады командования частей о проделанной работе, проинспектировал объекты, развернутые для самых масштабных маневров года, и оценил практические действия военнослужащих на общевойсковом полигоне Мулино. Начальнику Генштаба также показали перспективные образцы техники связи. Ранее Герасимов уже приезжал в Нижегородскую область на активной фазе специальных учений подразделений материально-технического обеспечения, войск РХБЗ и мобильных групп военно-политической работы. Эти учения организовали в преддверии масштабных сентябрьских маневров.

Напомним, что в совместных стратегических учениях "Запад-2021" примут участие солдаты и офицеры России, Беларуси, а также представители ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. В Минобороны РФ сообщили, что практические действия войск развернутся с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Беларуси.

Там задействуют около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе более 290 танков, свыше 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Почти 13 тысяч человек, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники займутся выполнением учебно-боевых задач на территории Республики Беларусь.