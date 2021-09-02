Наших миротворцев в Карабахе ревакцинируют от COVID-19

Российских миротворцев в Нагорном Карабахе начали планово ревакцинировать от коронавируса. Процесс только стартовал, а в Минобороны РФ уже сообщили, что повторную прививку первым компонентом "Спутника -V" добровольно прошли более сотни солдат и офицеров.

Ревакцинацией занимаются врачи миротворческого контингента. Они же организовали осмотр и консультацию военных на базе медицинского отряда специального назначения. Первыми на прием попали те, кто несет боевое дежурство на наблюдательных постах, сами медики и летчики. Этот алгоритм применялся в ходе первой волны вакцинации, и от него командование "голубых касок" не видит смысла отказываться. Тем более, что соответствующие рекомендации выдали в Минобороны России.

"Перед вакцинацией было организовано ПЦР-тестирование всего личного состава на новую коронавирусную инфекцию. Теперь, согласно графику, проводим ревакцинацию. Военнослужащих обязательно проверяют на наличие заболевания, противопоказаний на прививку. Ревакцинация производится двухкомпонентной прививкой препарата "Гам-Ковид-Вак" - такой же, как и при первой вакцинации", - рассказал представитель миротворческого контингента Владимир Алексеев.

Надо сказать, что профилактике ковида у военнослужащих в Минобороны РФ уделяют особое внимание. Отсюда - впечатляющие результаты такой работы. На прошлой неделе начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин сказал, что в Вооруженных силах зафиксированы минимальные значения заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

Известно, что в миллионной Российской армии опасным вирусом на сегодняшний день инфицированы менее 1900 военнослужащих. По данным на вечер 1 сентября, только у восьми пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.