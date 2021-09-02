Названа опасность продающихся в России кнопочных телефонов

Ряд недорогих моделей кнопочных телефонов, доступных на российском рынке, содержат нежелательные скрытые функции.

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Тайком от владельца они могут выходить в интернет, чтобы отправить информацию о факте покупки устройства, а некоторые из них содержат встроенную троянскую программу с возможностью отправки коротких SMS-сообщений на платные номера, рассказал один из пользователей сайта Habr.

Кроме того, часть кнопочных моделей телефонов, которые могут приобрести россияне, способны пересылать входящие SMS-сообщения злоумышленникам.

Понять, занимается ли телефон вредоносной деятельностью, можно с помощью детализации, которую представляет мобильный оператор. Если аппарат, которым не пользуются, самостоятельно отправляет SMS или данные, совершает звонки - все это отразится в детализации и может стать поводом для его возврата в магазин.