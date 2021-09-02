Песков на марафоне "Новое знание" рассказал про мониторинг Telegram-каналов

Кремль отслеживает информацию, распространяемую в Telegram-каналах, - это важный сегмент информационного пространства в России. Об этом заявил в эфире марафона "Новое знание" в рамках Восточного экономического форума пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, мониторим Telegram-каналы, это стало неотъемлемой частью нашего всего информационного пространства​​​", - сказал Песков. "Это такой феномен российский, Telegram-каналы, потому что в англоязычном сегменте они не получили такого информационного значения, как у нас", - добавил он.

"Это очень важный сегмент. Конечно, мы смотрим", - заверил пресс-секретарь президента.