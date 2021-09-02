Песков оценил отношения Москвы и Таллина

Отношения России и стран Прибалтики непростые, они необоснованно боятся нашей страны из-за якобы исходящей от нее угрозы. Но Москва заинтересована наладить отношения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что на этой неделе в Эстонии был избран новый глава государства - им стал директор Эстонского национального музея Алар Карис​​​. "Мы должны сначала посмотреть, что будет делать новый президент Эстонии", - ответил Песков на вопрос об ожиданиях от прихода к власти Кариса.

"Отношения между нашими странами складываются весьма непросто, к сожалению. Эстония, собственно, как и Латвия, Литва, совершенно необоснованно все время предаются какому-то труднообъяснимому чувству страха России, боязни России в связи с тем, что они считают угрозой, которая исходит от России", - сказал Песков.

Это совершенно несостоятельные и необоснованные страхи, подчеркнул пресс-секретарь президента. "Мы надеемся, что рано или поздно все-таки эти страны смогут по-другому посмотреть на нас и понять, что Россия была, есть и остается заинтересованной в налаживании двусторонних отношений", - заключил он.