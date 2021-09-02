Песков рассказал о гарантиях безопасности для российских дипломатов в Афганистане

"Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - прим. "РГ") предоставил российским дипломатам гарантии безопасности, и эти обязательства выполняются, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В данном случае есть определенные гарантии безопасности со стороны талибов для наших дипломатов. Пока эти гарантии все соблюдаются, выполняются", - отметил Песков.

"Что касается информации для президента, докладов, то, конечно, я думаю, они чаще, чем раз в день", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Владимир Путин не разговаривал с покинувшим Афганистан экс-президентом страны Ашрафом Гани, также сказал Песков, отвечая на вопросы.