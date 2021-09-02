Песков: Важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для террористов

В первую очередь для России важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для большого количества террористических групп. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя актуальную тему в интервью "Известиям", он напомнил, что именно это произошло двадцать лет назад, и повторения допустить нельзя. Кроме того, по словам представителя Кремля, для российской стороны также важно, чтобы в Афганистане были приняты "энергичные меры" с целью пресечения наркотрафика.

В целом же, отметил он, "понять и увидеть" первые шаги руководства "Талибана" (признан террористическим и запрещен в РФ) еще только предстоит. Песков напомнил, что первые назначения на руководящие посты уже были произведены. "Но в чем конкретно будут выражаться первые шаги талибов, уже у руля Афганистана - посмотрим", - констатировал пресс-секретарь.